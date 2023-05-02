Джинси – практичний і зручний одяг. Проте, якщо неправильно скласти річ у шафу, вона займатиме багато місця і матиме зім’ятий вигляд.

Як зберігати джинси в шафі, розповідають Факти ICTV.

Як зберігати джинси в шафі

Вішалка

Один із найкращих способів зберігання джинсів, як і будь-яких речей – вішалка. Потрібно повісити річ за петельки на спеціальні гачки. Тоді одяг не займатиме місце на полицях і не помнеться.

Рулон із джинсів

Джинси потрібно скрутити в трубочку. Такий спосіб гарантує економію місця у шафі.

Рулон із джинсів для валізи

Складіть штани удвічі. Верхню штанину потрібно зігнути у бік під прямим кутом. Далі скручуйте джинси від верху до кінця. Після цього зігнуту штанину потрібно вдягнути зверху на рулон.

Скласти джинси вдвічі