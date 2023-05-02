Джинси – практичний і зручний одяг. Проте, якщо неправильно скласти річ у шафу, вона займатиме багато місця і матиме зім’ятий вигляд.
Як зберігати джинси в шафі, розповідають Факти ICTV.
Як зберігати джинси в шафі
Вішалка
Один із найкращих способів зберігання джинсів, як і будь-яких речей – вішалка. Потрібно повісити річ за петельки на спеціальні гачки. Тоді одяг не займатиме місце на полицях і не помнеться.
Рулон із джинсів
Джинси потрібно скрутити в трубочку. Такий спосіб гарантує економію місця у шафі.
Рулон із джинсів для валізи
- Складіть штани удвічі.
- Верхню штанину потрібно зігнути у бік під прямим кутом.
- Далі скручуйте джинси від верху до кінця.
- Після цього зігнуту штанину потрібно вдягнути зверху на рулон.
Скласти джинси вдвічі
- Для цього способу потрібно скласти обидві штанини вдвічі (від кінця до верху).
- Потім ще раз вдвічі, а в кінці покласти одну штанину на іншу.