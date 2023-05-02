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Як зберігати джинси в шафі, щоб вони не займали багато місця – поради

2 Травня 2023, 18:05
Асоян Каріна редакторка стрічки
Як зберігати джинси
Джерело: Unsplash

Джинси – практичний і зручний одяг. Проте, якщо неправильно скласти річ у шафу, вона займатиме багато місця і матиме зім’ятий вигляд.

Як зберігати джинси в шафі, розповідають Факти ICTV.

Як зберігати джинси в шафі

Як зберігати джинси

фото: Unsplash

Вішалка

Один із найкращих способів зберігання джинсів, як і будь-яких речей – вішалка. Потрібно повісити річ за петельки на спеціальні гачки. Тоді одяг не займатиме місце на полицях і не помнеться.

Рулон із джинсів

Джинси потрібно скрутити в трубочку. Такий спосіб гарантує економію місця у шафі.

Рулон із джинсів для валізи

  1. Складіть штани удвічі.
  2. Верхню штанину потрібно зігнути у бік під прямим кутом.
  3. Далі скручуйте джинси від верху до кінця.
  4. Після цього зігнуту штанину потрібно вдягнути зверху на рулон.

Скласти джинси вдвічі

  1. Для цього способу потрібно скласти обидві штанини вдвічі (від кінця до верху).
  2. Потім ще раз вдвічі, а в кінці покласти одну штанину на іншу.
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