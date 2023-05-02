Джинсы — практичная и удобная одежда. Однако, если неправильно сложить вещь в шкаф, она будет занимать много места и будет иметь помятый вид.

Как хранить джинсы в шкафу, рассказывают Факты ICTV.

Как хранить джинсы в шкафу

Вешалка

Одним из лучших способов хранения джинсов, как и любых вещей, является вешалка. Нужно повесить вещь за петельки на специальные крючки. Тогда одежда не будет занимать место на полках и не помнется.

Рулон из джинсов

Джинсы нужно скрутить в трубочку. Такой способ гарантирует экономию места в шкафу.

Рулон из джинсов для чемодана

Сложите штаны вдвое. Верхнюю штанину нужно согнуть в сторону под прямым углом. Далее скручивайте джинсы сверху до конца. После этого согнутую штанину нужно надеть сверху на рулон.

Сложить джинсы вдвое