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Как хранить джинсы в шкафу, чтобы они не занимали много места в шкафу – советы

2 мая 2023, 18:05
Асоян Карина редактор ленты
Як зберігати джинси
Источник: Unsplash

Джинсы — практичная и удобная одежда. Однако, если неправильно сложить вещь в шкаф, она будет занимать много места и будет иметь помятый вид.

Как хранить джинсы в шкафу, рассказывают Факты ICTV.

Как хранить джинсы в шкафу

Як зберігати джинси

фото: Unsplash

Вешалка

Одним из лучших способов хранения джинсов, как и любых вещей, является вешалка. Нужно повесить вещь за петельки на специальные крючки. Тогда одежда не будет занимать место на полках и не помнется.

Рулон из джинсов

Джинсы нужно скрутить в трубочку. Такой способ гарантирует экономию места в шкафу.

Рулон из джинсов для чемодана

  1. Сложите штаны вдвое.
  2. Верхнюю штанину нужно согнуть в сторону под прямым углом.
  3. Далее скручивайте джинсы сверху до конца.
  4. После этого согнутую штанину нужно надеть сверху на рулон.

Сложить джинсы вдвое

  1. Для этого способа нужно сложить обе штанины вдвое (от конца к верху).
  2. Затем еще раз вдвое, а в конце положить одну штанину на другую.
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