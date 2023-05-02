Джинсы — практичная и удобная одежда. Однако, если неправильно сложить вещь в шкаф, она будет занимать много места и будет иметь помятый вид.
Как хранить джинсы в шкафу, рассказывают Факты ICTV.
Как хранить джинсы в шкафу
Вешалка
Одним из лучших способов хранения джинсов, как и любых вещей, является вешалка. Нужно повесить вещь за петельки на специальные крючки. Тогда одежда не будет занимать место на полках и не помнется.
Рулон из джинсов
Джинсы нужно скрутить в трубочку. Такой способ гарантирует экономию места в шкафу.
Рулон из джинсов для чемодана
- Сложите штаны вдвое.
- Верхнюю штанину нужно согнуть в сторону под прямым углом.
- Далее скручивайте джинсы сверху до конца.
- После этого согнутую штанину нужно надеть сверху на рулон.
Сложить джинсы вдвое
- Для этого способа нужно сложить обе штанины вдвое (от конца к верху).
- Затем еще раз вдвое, а в конце положить одну штанину на другую.