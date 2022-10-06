Хліб – продукт, який завжди є в домі. Єдина проблема, він швидко черствіє та псується. Аби якнайдовше зберегти свіжість та м’якість хлібу, його потрібно правильно зберігати.

Як зберігати хліб у холодильнику та чи варто це робити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Зберігання хліба у холодильнику

Такий варіант зберігання доволі популярний. Справа у тому, що в холодильнику хлібина може пролежати довше, ніж у хлібниці, при цьому зберігши свої властивості. Але є й мінуси – хліб буде завжди холодним та може увібрати аромати інших продуктів.

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Аби це виправити, достатньо діставати хліб з холодильника за 10-15 хв до прийому їжі, або кинути кілька шматочків на сковорідку.

У холодильнику хліб зберігається близько 3 тижнів, а в морозилці – кілька місяців. Однак не варто так довго тримати хліб, він втратить свій смак та стане сухим.

Крім того, не можна класти у холодильник хлібину зі слідами цвілі. Вона може перейти на інші продукти.

Як правильно зберігати хліб у холодильнику

Звичайно, не можна просто покласти його на полицю без пакування — він швидко запліснявіє. Хліб можна покласти у:

Поліетиленовий пакет – має бути новий, без дірок. Папір – таке пакування не пропускає запахів, що дуже важливо для зберігання хлібобулочних виробів. Тканинний мішок – підтримує оптимальну вологість, зберігає продукт свіжим та зупиняє розповсюдження цвілі. Мішечок із тканини можна купити або зробити власноруч, прати його потрібно кілька разів на тиждень.

Хліб варто класти та нижню поличку. Якщо розумієте, що не впораєтесь з цілою хлібиною, покладіть її у морозилку.

Не варто класти продукт у дверцята холодильника, він швидко зіпсується через постійні перепади температури.

Цікавий лайфхак – покладіть у пакетик чи мішечок з хлібом жменьку солі, замотану у марлю. Сіль контролюватиме рівень вологи та збереже виріб свіжим.

Поради зі зберігання хліба

Аби здоба зберегла свій смак та м’якість надовго, варто дотримуватись певних правил: