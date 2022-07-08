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Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – рецепт

8 Липня 2022, 20:03
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – рецепт
Джерело: Depositphotos

Приготування смачного домашнього бісквітного рулету не займе багато часу, натомість принесе задоволення усій родині.

Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт бісквітного рулету

Інгредієнти:

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  • цукрова пудра – 250 гр;
  • борошно – 250 гр;
  • яйця – чотири шт;
  • сіль за смаком;
  • сода – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте яйця, борошно, сіль, цукрову пудру та соду, погашену оцтом.
  2. Перемішайте усе до однорідності.
  3. Розігрійте духовку до 220 градусів та поставте в неї форму для бісквіту, змащену шматочком масла;
  4. Вилийте тісто у нагріту форму.
  5. Випікайте бісквіт п’ять хвилин.
  6. Витягніть корж з духовки.
  7. Змастіть його варенням чи джемом та скрутіть у рулет.
  8. За бажанням посипте зверху цукровою пудрою.

Смачного!

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