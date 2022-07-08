Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – рецепт

Приготування смачного домашнього бісквітного рулету не займе багато часу, натомість принесе задоволення усій родині.
Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт бісквітного рулету
Інгредієнти:
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- цукрова пудра – 250 гр;
- борошно – 250 гр;
- яйця – чотири шт;
- сіль за смаком;
- сода – ½ ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішайте яйця, борошно, сіль, цукрову пудру та соду, погашену оцтом.
- Перемішайте усе до однорідності.
- Розігрійте духовку до 220 градусів та поставте в неї форму для бісквіту, змащену шматочком масла;
- Вилийте тісто у нагріту форму.
- Випікайте бісквіт п’ять хвилин.
- Витягніть корж з духовки.
- Змастіть його варенням чи джемом та скрутіть у рулет.
- За бажанням посипте зверху цукровою пудрою.
Смачного!
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