Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – рецепт

8 Липня 2022, 20:03 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Приготування смачного домашнього бісквітного рулету не займе багато часу, натомість принесе задоволення усій родині. Як приготувати бісквітний рулет за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі. Рецепт бісквітного рулету Інгредієнти: Зараз дивляться цукрова пудра – 250 гр;

борошно – 250 гр;

яйця – чотири шт;

сіль за смаком;

сода – ½ ч. л. Спосіб приготування: Змішайте яйця, борошно, сіль, цукрову пудру та соду, погашену оцтом. Перемішайте усе до однорідності. Розігрійте духовку до 220 градусів та поставте в неї форму для бісквіту, змащену шматочком масла; Вилийте тісто у нагріту форму. Випікайте бісквіт п’ять хвилин. Витягніть корж з духовки. Змастіть його варенням чи джемом та скрутіть у рулет. За бажанням посипте зверху цукровою пудрою. Смачного! Читайте також: Що приготувати з какао за п’ять хвилин: три рецепти

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