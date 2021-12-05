Новий рік вже не за горами, а подарунки — найприємніша частина зимових свят для багатьох. Зробити ваші презенти для близьких ще більш вишуканими можна за допомогою бантів, які увиразнять навіть сіру непоказну коробку. Саме тому ми підготували покрокову інструкцію, як красиво зав’язати бант.

Найпростіший класичний бант

Вам знадобляться:

Стрічка (бажано атласна, але можна обрати на власний смак)

Ножиці

Запальничка або полум’я від свічки

Двосторонній скотч, щоб приклеїти бант на подарунок

Як зав’язати бант

Складіть стрічку таким чином, щоб у вас вийшла петля із одним кінцем довжиною 5-10 см. Розмір цієї петлі обирайте на власний розсуд. Чим більша петля, тим більший бант ви зрештою отримаєте. Зробіть невеликий відступ і таку саму петлю з лівого боку. Тепер отримані петельки схрестіть так, щоб одна опинилась над іншою, а в центрі утворився отвір. Верхню петлю протягніть під нижньою в отвір. У вас має вийти вузол. Потягнувши за кінці стрічки, ви можете зменшити/збільшити бант. Підтягніть дві петлі одночасно, аби зробити їх однаковими. Кінці банта відріжте так, щоб вони були рівної довжини. Надрізи слід робити під кутом.

Обрізані кінці стрічки обробіть вогнем, аби прибрати усі ниточки, що стирчать.

Більш розгорнуту інструкцію можете переглянути у відео:

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Бант на виделці

За допомогою такого способу можна зробити мініатюрні бантики, що чудово підійдуть для декору подарункової коробки.

Вам знадобляться:

Виделка

Ножиці

Тонка стрічка

Запальничка або полум’я від свічки

Двосторонній скотч, щоб приклеїти бант на подарунок

Стрічку обвийте навколо виделки так, шоб вийшла петелька. Один кінець стрічки пропустіть через середній отвір виделки так, щоб він опинився на іншій стороні. Цей же кінчик виведіть знову на іншу сторону та протягніть через петлю, що утворилась з правого боку з-під низу вгору. Туго затягніть обидва кінці. Підріжте кінчики до потрібної вам довжини діагонально. Не забудьте обробити кінці вогнем, аби вони не розпускалися.

Детальніше подивіться у відео:

Ефектний пишний бант

Вам знадобляться:

Широка стрічка

Ножиці

Вузька стрічка

Двосторонній скотч, щоб приклеїти бант на подарунок

Як зав’язати бант

Із широкої стрічки утворіть петлю, загнувши один край над іншим. Отриману довгу петлю обмотайте стрічкою ще кілька разів (5-6). Від кількості обертів залежить пишність майбутнього банта. Зайвий край стрічки відріжте. Зігніть отримані петлі посередині та зробіть надрізи з обох країв, не розрізаючи стрічку повністю.

Далі візьміть тоненьку стрічку, оберніть її в місці надрізів і зав’яжіть вузлик. Потягніть внутрішню петлю в правий бік, притримуючи тоненьку стрічку. Наступну петлю з широкої стрічки потягніть у протилежний бік. Продовжуйте витягувати петлі, поки вони не закінчаться. Наприкінці можна перевернути бант і підправити усі витягнуті петельки.

Детальнішу інструкцію можна переглянути у відео: