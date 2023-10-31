Час до зимових свят – чудова нагода для спільної творчості з дітьми. Можна разом зробити фігурку новорічного гнома, який прикрасить вашу оселю та надасть їй казкової атмосфери.

Ці чарівні створіння – популярні персонажі, що прийшли до нас зі скандинавських традицій святкування Різдва. Їх називають томте і вважають, що маленькі бородані охороняють домівку від негараздів та приносять щастя. Пропонуємо разом із Фактами ICTV дізнатися, як зробити новорічного гнома.

Як зробити гнома на Різдво та Новий рік

В інтернеті є чимало інструкцій для створення чарівних персонажів. Можна обмежитися простим варіантом на кшталт ковпачка, з якого стирчатимуть борода та ніс, а можна підійти до справи серйозно і зробити фігурку на повний зріст.

Зараз дивляться

Доволі просто зробити гнома з пари махрових шкарпеток, пряжі та ґудзиків. Бородань вийде мʼякеньким і дуже милим. До того ж вам навіть не доведеться займатися шиттям.

Для створення кумедного новорічного персонажа вам знадобиться:

Дві пухнасті шкарпетки

Одна звичайна стара шкарпетка

Змінна насадка для швабри типу моп, проте підійде і товста пряжа або нитки

М’яка набивка для іграшок, наприклад, синтепон зі старої подушки або щось із підручних матеріалів

Ґудзики

Клейовий пістолет

Невеличка кулька для носа

Рис

Пряжа або нитки

Ножиці

Робимо новорічного гнома – покрокова інструкція

Крок 1. Засипте рис у стару шкарпетку до половини, туго завʼяжіть ниткою. Це буде основа вашого гнома. Обріжте зайвий “хвіст” в місці, як показано на фото.

Крок 2. Візьміть одну з махрових шкарпеток та надягніть на основу, повністю закривши її. Надлишок тканини сховайте, підігнувши всередину.

Крок 3. За допомогою клейового пістолета приклейте до основи гнома кульку – “ніс”. Для цього підійде будь-яка невеличка кулька – деревʼяна, зроблена з колготок та синтепона чи навіть мʼячик для настільного тенісу.

Крок 4. Обріжте надлишок тканини навколо “носика”, та приклейте махрову шкарпетку до основи.

Крок 5. З пряжі або волокон насадки для швабри зробіть гному ошатну бороду, надійно приклеївши нитки. Якщо ви обрали моп, то не забудьте розплести волокна, так вийде гарна кучерява окраса для казкового персонажа.

Крок 6. Вдягніть на свого гнома другу махрову шкарпетку та перекиньте її наперед, щоби вийшов милий ковпачок. Кінчик шкарпетки перевʼяжіть ниткою, аби сформувати помпон.

Крок 7. Завершуємо нашого гнома, підклеюючи по периметру ковпачок до основи зсередини, аби не лишити слідів. Можна додати синтепону в ковпачок, щоб краще сидів, помпон також приклеюємо до основи та прикрашаємо шапочку ґудзиками або бісером. Їх також міцно садимо на клей. Томте готовий!

Такий гном не лише впишеться в будь-який інтерʼєр, а й може стати гарним подарунком. Адже хендмейд-іграшки несуть в собі тепло та любов людини, що їх створювала.