Новый год уже не за горами, а подарки – самая приятная часть зимних праздников для многих. Сделать ваши презенты для близких еще более изысканными можно с помощью бантов, которые преобразят даже серую невзрачную коробку. Именно поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию, как красиво завязать бант.

Самый простой классический бант

Вам понадобятся:

Лента (желательно атласная, но можно выбрать на свое усмотрение)

Ножницы

Зажигалка или пламя от свечи

Двусторонний скотч, чтобы приклеить бант на подарок

Как завязать бант

Сложите ленту таким образом, чтобы у вас получилась петля с одним концом длиной 5-10 см. Размер этой петли выбирайте по своему усмотрению. Чем больше петля, тем крупнее бант вы получите в итоге. Сделайте небольшой отступ и такую ​​же петлю — с левой стороны. Теперь полученные петельки скрестите так, чтобы одна оказалась над другой, а в центре образовалось отверстие. Верхнюю петлю протяните под нижней в отверстие. У вас должен получиться узел. Потянув за концы ленты, можно уменьшить/увеличить бант. Подтяните две петли одновременно, чтобы сделать их одинаковыми. Концы банта отрежьте так, чтобы они были равной длины. Надрезать следует под углом.

Обрезанные концы ленты обработайте огнем, чтобы убрать все торчащие ниточки.

Развернутую инструкцию можно посмотреть в видео:

Бант на вилке

С помощью такого способа можно сделать миниатюрные бантики, которые отлично подойдут для декора подарочной коробки.

Вам понадобятся:

Вилка

Ножницы

Тонкая лента

Зажигалка или пламя от свечи

Двусторонний скотч, чтобы приклеить бант на подарок

Ленту протяните вокруг вилки так, чтобы получилась петелька. Один конец ленты пропустите через среднее отверстие вилки так, чтобы он оказался на другой стороне. Этот же кончик выведите снова на другую сторону и протяните через образовавшуюся петлю с правой стороны из-под низа вверх. Туго затяните оба конца. Подрежьте кончики до нужной вам длины по диагонали. Не забудьте обработать концы огнем, чтобы они не распускались.

Подробнее посмотрите в видео:

Эффектный пышный бант

Вам понадобятся:

Широкая лента

Ножницы

Узкая лента

Двусторонний скотч, чтобы приклеить бант на подарок

Как завязать бант

Из широкой ленты образуйте петлю, загнув один край над другим. Получившуюся длинную петлю обмотайте лентой еще несколько раз (5-6). От количества оборотов зависит пышность будущего банта. Лишний край ленты отрежьте. Согните полученные петли посередине и сделайте надрезы с обоих краев, не разрезая ленту полностью.

Далее возьмите тонкую ленту, оберните ее в месте надрезов и завяжите узелок. Потяните внутреннюю петлю в правую сторону, придерживая ленту. Следующую петлю из широкой ленты потяните в противоположную сторону. Продолжайте извлекать петли, пока они не закончатся. В заключение можно перевернуть бант и подправить все вытянутые петельки.

Подробную инструкцию можно посмотреть в видео: