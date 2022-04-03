З часом на нашому улюбленому одязі можуть утворюватися дірки через зношування тканини. Якщо пошкодження невелике, його можна акуратно зашити вручну, для цього вам будуть необхідні тільки нитки в колір тканини та голка.

Як зашивати дірку на футболці чи іншому трикотажі

Тут потрібне кругове шиття, щоб шва не було видно. На виворітному боці кожну петельку проходимо стібком, потім акуратно стягуємо нитку. Для того, щоб зробити все акуратно, перевіряйте, який вигляд має шов на лицьовій стороні. Після того як дірку стягнули, закріпіть нитку на вивороті, щоб шов не розійшовся при носінні одягу.

Як зашити дірку на тонкому трикотажі, щоб не було видно

Для цього потрібна капронова нитка. Її можна акуратно витягнути із колгот. З лицьового боку підчіпайте петельки і скріплюйте їх ниткою, але не стягуючи тканину. Потім виведіть голку на виворітний бік виробу і там закріпіть нитку вузлом. Для того, щоб шов був непомітним, потрібно пройтися зверху гарячою праскою, тоді капронова нитка розплавиться і закриє дірку.

Як зашити джинси

Найчастіше джинси протираються у місці внутрішньої частини стегна та паху. Для того щоб зашити такий дефект, необхідно взяти шматочок джинсу в колір (якщо тканина зовсім зносилася в місці дірки) або щільні нитки. Виверніть штани навиворіт, прошийте рвану частину вздовж декількома рядками, потім те ж зробіть впоперек. Із ниток має вийти щільна сітка. З лицьового боку нитки мають нагадувати структуру деніму.

Ще кілька способів штопки дірок на джинсах у відео:

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