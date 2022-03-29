Как легко и быстро выстирать вещи или белье руками, мы расскажем в нашем материале.

Чтобы вещи быстро и без особых усилий отстирались от грязи – приступайте к делу сразу. Чем дольше они будут лежать в корзине или пакете для грязного белья, тем сложнее их будет выстирать. Перед тем как начинать тереть вещи, предварительно замочите белье на минут 15–30 в теплой воде.

Стирайте вещи по порядку – от самых чистых до самых грязных, при необходимости поменяйте воду.

Лучше всего для ручной стирки использовать жидкий порошок, но, если у вас обычный, проследите, чтобы в воде не оставалось мыльных хлопьев, иначе на одежде или белье могут остаться разводы.

Для очень грязного белья можно воспользоваться специальной доской (она должна иметь ребристый рельеф), такие для стирки использовали наши бабушки, а для пятен — специальную щетку.

Когда будете стирать рубашки, сначала потрите манжеты и воротник, это самое грязное место, затем вещь целиком.

Полоскать вещи необходимо до того момента, пока они не перестанет мылить чистую воду.

Помните, не все вещи можно сильно отжимать, некоторые нужно слегка отжать, чтобы вода не сильно стекала, и аккуратно развесить. Чтобы после стирки футболки или кофты были не мятыми, развесьте их на плечиках. Но так можно делать только с теми вещами, которые не сильно тянутся.

Лучше всего стирать каждую вещь отдельно, несколько из них можно замочить, а в другом тазу — по одной стирать.

Стирка нижнего белья (трусов, носков и бюстгальтеров)

Налейте в таз теплой воды, растворите порошок или воспользуйтесь мылом. Если белье не светлое, то замочите его на минут 5.

Для стирки светлого белья лучше всего к порошку добавить специальный пятновыводитель для деликатных тканей. Трусы и бюстгальтер можно стирать вместе. Носки — в той же воде, но отдельно.

Обязательно хорошо выполаскивайте нижнее белье, в противном случае на коже и в интимных зонах может появиться раздражение и аллергическая сыпь, что весьма неприятно.