Со временем на нашей любимой одежде могут образовываться дырки в результате износа ткани. Если повреждение небольшое, его можно аккуратно зашить вручную, для этого вам будут необходимы только нитки в цвет ткани и иголка.

Как зашить дырку на футболке или другом трикотаже

Здесь нужно круговое шитье, чтобы шва не было видно. На изнаночной стороне каждую петельку проходим стежком, затем аккуратно стягиваем нить. Для того чтобы сделать все аккуратно, проверяйте, как выглядит шов на лицевой стороне. После того как дырку стянули, закрепите нить на изнаночной стороне, чтобы шов не разошелся при носке одежды.

Как зашить дырку на тонком трикотаже, чтобы не было видно

Для этого нужна капроновая нить. Ее можно аккуратно вытащить из колгот. С лицевой стороны поддевайте петельки и скрепляйте их нитью, но при этом не стягивая ткань. Затем выведите иголку на изнаночную сторону изделия и там закрепите нить узлом. Для того, чтобы шов был незаметным, нужно пройтись сверху горячим утюгом, таким образом капроновая нить расплавится и закроет дырку.

Как зашить джинсы

Чаще всего джинсы протираются в месте внутренней части бедра и паха. Для того чтобы зашить такой дефект, необходимо взять кусочек джинса в цвет (если ткань совсем износилась в месте дырки) или плотные нитки. Выверните штаны наизнанку, прошейте рваную часть вдоль несколькими строчками, затем то же самое сделайте поперек. Из ниток должна получится плотная сетка. С лицевой стороны нитки должны напоминать структуру денима.

Еще несколько способов по штопке дырок на джинсах в видео:

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