У кожної дівчини виникало запитання – як записати свого хлопця в телефоні. Якщо ім’я – для вас надто нецікаво та просто, існує безліч оригінальних ідей та варіант.

Як записати хлопця в телефоні – читайте в нашому матеріалі.

Ласкаво

Якщо ви не проти називати один одного ласкавими прізвиськами, запишіть свого хлопця:

Зараз дивляться

котик;

зайчик;

дракоша;

малюк;

пупс;

ведмедик;

сонечко.

З гумором

Якщо ваш хлопець має відмінне почуття гумору, використайте свою фантазію. Згадайте його смішні звички, чи особливості. До прикладу:

фантазер;

егоїст;

підлиза;

буркотун;

колобок;

тип.

Що відчуваєте

Найкращий варіант – описати свої почуття:

коханий;

найкращий;

чоловік;

моя любов;

дорогий;

моє серце;

серденько;

єдиний.

Традиційно

Підписати хлопця його іменем – безпрограшний варіант. Для оригінальності, ім’я можна скоротити, або написати англійськими літерами.

Також пограйтеся зі смайликами. Після імені додайти кілька емодзі, які асоціюються у вас з вашою другою половинкою.

Ще одна цікава ідея – підписати його за професіональною діяльністю:

мій адвокат;

бізнесмен;

фітнестренер;

банкір;

мій кухар.

Незвично буде підписати коханого дуже офіційно – ім’я та по батькові:

Сергій Миколайович;

Володимир Олександрович;

Микита Степанович.

Зашифровано

Придумайте свій особистий шифр та підпишіть так вашу кохану людину. Це доволі незвично та оригінально:

КМЖ – кохання мого життя;

НЧ – найкращий чоловік;

ЧМ – чоловік мрії.

Як підписати колишнього

Якщо зі своїм колишнім хлопцем ви розійшлись не найкращими друзями, підпишіть його неприємним прізвиськом: