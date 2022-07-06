У кожної дівчини виникало запитання – як записати свого хлопця в телефоні. Якщо ім’я – для вас надто нецікаво та просто, існує безліч оригінальних ідей та варіант.
Як записати хлопця в телефоні – читайте в нашому матеріалі.
Ласкаво
Якщо ви не проти називати один одного ласкавими прізвиськами, запишіть свого хлопця:
- котик;
- зайчик;
- дракоша;
- малюк;
- пупс;
- ведмедик;
- сонечко.
З гумором
Якщо ваш хлопець має відмінне почуття гумору, використайте свою фантазію. Згадайте його смішні звички, чи особливості. До прикладу:
- фантазер;
- егоїст;
- підлиза;
- буркотун;
- колобок;
- тип.
Що відчуваєте
Найкращий варіант – описати свої почуття:
- коханий;
- найкращий;
- чоловік;
- моя любов;
- дорогий;
- моє серце;
- серденько;
- єдиний.
Традиційно
Підписати хлопця його іменем – безпрограшний варіант. Для оригінальності, ім’я можна скоротити, або написати англійськими літерами.
Також пограйтеся зі смайликами. Після імені додайти кілька емодзі, які асоціюються у вас з вашою другою половинкою.
Ще одна цікава ідея – підписати його за професіональною діяльністю:
- мій адвокат;
- бізнесмен;
- фітнестренер;
- банкір;
- мій кухар.
Незвично буде підписати коханого дуже офіційно – ім’я та по батькові:
- Сергій Миколайович;
- Володимир Олександрович;
- Микита Степанович.
Зашифровано
Придумайте свій особистий шифр та підпишіть так вашу кохану людину. Це доволі незвично та оригінально:
- КМЖ – кохання мого життя;
- НЧ – найкращий чоловік;
- ЧМ – чоловік мрії.
Як підписати колишнього
Якщо зі своїм колишнім хлопцем ви розійшлись не найкращими друзями, підпишіть його неприємним прізвиськом:
- матусин синок;
- псих;
- ненормальний:
- помилка природи;
- ПМЖ – помилка мого життя;
- не брати слухавку.