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Як записати хлопця в телефоні – 35 оригінальних ідей

6 Липня 2022, 18:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як записати хлопця в телефоні – 35 оригінальних ідей
Джерело: Depositphotos

У кожної дівчини виникало запитання – як записати свого хлопця в телефоні. Якщо ім’я – для вас надто нецікаво та просто, існує безліч оригінальних ідей та варіант.

Як записати хлопця в телефоні – читайте в нашому матеріалі.

Ласкаво

Якщо ви не проти називати один одного ласкавими прізвиськами, запишіть свого хлопця:

Зараз дивляться
  • котик;
  • зайчик;
  • дракоша;
  • малюк;
  • пупс;
  • ведмедик;
  • сонечко.

З гумором

Якщо ваш хлопець має відмінне почуття гумору, використайте свою фантазію. Згадайте його смішні звички, чи особливості. До прикладу:

  • фантазер;
  • егоїст;
  • підлиза;
  • буркотун;
  • колобок;
  • тип.

Що відчуваєте

Найкращий варіант – описати свої почуття:

  • коханий;
  • найкращий;
  • чоловік;
  • моя любов;
  • дорогий;
  • моє серце;
  • серденько;
  • єдиний.

Традиційно

Підписати хлопця його іменем – безпрограшний варіант. Для оригінальності, ім’я можна скоротити, або написати англійськими літерами.

Також пограйтеся зі смайликами. Після імені додайти кілька емодзі, які асоціюються у вас з вашою другою половинкою.

Ще одна цікава ідея – підписати його за професіональною діяльністю:

  • мій адвокат;
  • бізнесмен;
  • фітнестренер;
  • банкір;
  • мій кухар.

Незвично буде підписати коханого дуже офіційно – ім’я та по батькові:

  • Сергій Миколайович;
  • Володимир Олександрович;
  • Микита Степанович.

Зашифровано

Придумайте свій особистий шифр та підпишіть так вашу кохану людину. Це доволі незвично та оригінально:

  • КМЖ – кохання мого життя;
  • НЧ – найкращий чоловік;
  • ЧМ – чоловік мрії.

Як підписати колишнього

Якщо зі своїм колишнім хлопцем ви розійшлись не найкращими друзями, підпишіть його неприємним прізвиськом:

  • матусин синок;
  • псих;
  • ненормальний:
  • помилка природи;
  • ПМЖ – помилка мого життя;
  • не брати слухавку.
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Теги
Кохання Телефони Чоловіки
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