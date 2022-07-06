У каждой девушки возникал вопрос — как записать своего парня в телефоне. Если имя — для вас слишком неинтересно и просто, существует множество оригинальных идей и вариант.

Как записать парня в телефоне — читайте в нашем материале.

Ласково

Если вы не против называть друг друга ласковыми прозвищами, запишите своего парня:

Сейчас смотрят

котик;

зайчик;

дракоша;

малыш;

пупс;

мишка;

солнышко.

С юмором

Если ваш парень имеет отличное чувство юмора, используйте свою фантазию. Вспомните его смешные привычки или особенности. К примеру:

фантазер;

эгоист;

подлиза;

ворчун;

колобок;

тип.

Что чувствуете

Лучший вариант — описать свои чувства:

любимый;

наилучший мужчина;

моя любовь;

дорогой;

мое сердце;

сердечко;

единственный.

Традиционно

Подписать парня его именем — беспроигрышный вариант. Для оригинальности, имя можно сократить, или написать английскими буквами.

Также поиграйте со смайликами. После имени добавь несколько эмодзи, которые ассоциируются у вас с вашей второй половинкой.

Еще одна интересная идея — подписать его по профессиональной деятельности:

мой адвокат;

бизнесмен;

фитнестренер;

банкир;

мой повар.

Необычно будет подписать любимого очень официально — по имени и отчеству:

Сергей Николаевич;

Владимир Александрович;

Никита Степанович.

Зашифровано

Придумайте свой личный шифр и подпишите так вашего любимого человека. Это довольно необычно и оригинально:

ЛМЖ — любовь моей жизни;

ЛМ — лучший мужчина;

Мой МЧ — мужчина мечты.

Как подписать бывшего

Если со своим бывшим парнем вы разошлись не лучшими друзьями, подпишите его неприятным прозвищем: