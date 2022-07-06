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Как записать парня в телефоне — 35 оригинальных идей

6 июля 2022, 18:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как записать парня в телефоне — 35 оригинальных идей
Источник: Depositphotos

У каждой девушки возникал вопрос — как записать своего парня в телефоне. Если имя — для вас слишком неинтересно и просто, существует множество оригинальных идей и вариант.

Как записать парня в телефоне — читайте в нашем материале.

Ласково

Если вы не против называть друг друга ласковыми прозвищами, запишите своего парня:

Сейчас смотрят
  • котик;
  • зайчик;
  • дракоша;
  • малыш;
  • пупс;
  • мишка;
  • солнышко.

С юмором

Если ваш парень имеет отличное чувство юмора, используйте свою фантазию. Вспомните его смешные привычки или особенности. К примеру:

  • фантазер;
  • эгоист;
  • подлиза;
  • ворчун;
  • колобок;
  • тип.

Что чувствуете

Лучший вариант — описать свои чувства:

  • любимый;
  • наилучший мужчина;
  • моя любовь;
  • дорогой;
  • мое сердце;
  • сердечко;
  • единственный.

Традиционно

Подписать парня его именем — беспроигрышный вариант. Для оригинальности, имя можно сократить, или написать английскими буквами.

Также поиграйте со смайликами. После имени добавь несколько эмодзи, которые ассоциируются у вас с вашей второй половинкой.

Еще одна интересная идея — подписать его по профессиональной деятельности:

  • мой адвокат;
  • бизнесмен;
  • фитнестренер;
  • банкир;
  • мой повар.

Необычно будет подписать любимого очень официально — по имени и отчеству:

  • Сергей Николаевич;
  • Владимир Александрович;
  • Никита Степанович.

Зашифровано

Придумайте свой личный шифр и подпишите так вашего любимого человека. Это довольно необычно и оригинально:

  • ЛМЖ — любовь моей жизни;
  • ЛМ — лучший мужчина;
  • Мой МЧ — мужчина мечты.

Как подписать бывшего

Если со своим бывшим парнем вы разошлись не лучшими друзьями, подпишите его неприятным прозвищем:

  • маменькин сынок;
  • псих;
  • ненормальный:
  • ошибка природы;
  • ОМЖ — ошибка моей жизни;
  • не брать трубку.
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