У каждой девушки возникал вопрос — как записать своего парня в телефоне. Если имя — для вас слишком неинтересно и просто, существует множество оригинальных идей и вариант.
Как записать парня в телефоне — читайте в нашем материале.
Ласково
Если вы не против называть друг друга ласковыми прозвищами, запишите своего парня:
- котик;
- зайчик;
- дракоша;
- малыш;
- пупс;
- мишка;
- солнышко.
С юмором
Если ваш парень имеет отличное чувство юмора, используйте свою фантазию. Вспомните его смешные привычки или особенности. К примеру:
- фантазер;
- эгоист;
- подлиза;
- ворчун;
- колобок;
- тип.
Что чувствуете
Лучший вариант — описать свои чувства:
- любимый;
- наилучший мужчина;
- моя любовь;
- дорогой;
- мое сердце;
- сердечко;
- единственный.
Традиционно
Подписать парня его именем — беспроигрышный вариант. Для оригинальности, имя можно сократить, или написать английскими буквами.
Также поиграйте со смайликами. После имени добавь несколько эмодзи, которые ассоциируются у вас с вашей второй половинкой.
Еще одна интересная идея — подписать его по профессиональной деятельности:
- мой адвокат;
- бизнесмен;
- фитнестренер;
- банкир;
- мой повар.
Необычно будет подписать любимого очень официально — по имени и отчеству:
- Сергей Николаевич;
- Владимир Александрович;
- Никита Степанович.
Зашифровано
Придумайте свой личный шифр и подпишите так вашего любимого человека. Это довольно необычно и оригинально:
- ЛМЖ — любовь моей жизни;
- ЛМ — лучший мужчина;
- Мой МЧ — мужчина мечты.
Как подписать бывшего
Если со своим бывшим парнем вы разошлись не лучшими друзьями, подпишите его неприятным прозвищем:
- маменькин сынок;
- псих;
- ненормальный:
- ошибка природы;
- ОМЖ — ошибка моей жизни;
- не брать трубку.