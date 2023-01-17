Через війну, яку розв’язала Росія проти України, багато магазинів одягу пішли з країни. У різних містах закрилися такі бренди одягу як Bershka, ZARA, Stradivarius та ін.

Разом з ними, замовити в Україну поки що не можна одяг популярних світових брендів. Як замовити ASOS в Україну – читайте в матеріалі.

Де і як можна замовити одяг ASOS в Україну

Через китайський сайт Taobao

Через додаток myMeest

На сайті Kasta

Через баєрів.

Через Нову пошту ( NP Shopping

Найшвидший спосіб – оформити доставку через Нову пошту. Адже зараз більшість закордонних інтернет-магазинів не оформлює доставку в Україну, тому сервіс надає клієнтам власні віртуальні адреси, наприклад, в США, Італії чи Великій Британії. Зазвичай, це адреси власних логістичних центрів НП або складів партнерів.

Зараз дивляться

Щоб отримати бажану річ, вам потрібно замовити її, оплатити і оформити доставку на вашу адресу в іншій країні. Далі Нова пошта гарантує швидку та надійну доставку в Україну.

Як замовити ASOS в Україну: покрокова інструкція