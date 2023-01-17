Через війну, яку розв’язала Росія проти України, багато магазинів одягу пішли з країни. У різних містах закрилися такі бренди одягу як Bershka, ZARA, Stradivarius та ін.
Разом з ними, замовити в Україну поки що не можна одяг популярних світових брендів. Як замовити ASOS в Україну – читайте в матеріалі.
Де і як можна замовити одяг ASOS в Україну
- Через китайський сайт Taobao. Однак доведеться чекати покупку до двох тижнів.
- Через додаток myMeest (час очікування майже такий самий).
- На сайті Kasta (час очікування – тиждень, та на сайті часто немає одягу із нових колекцій бренду).
- Через баєрів.
- Через Нову пошту (NP Shopping).
Найшвидший спосіб – оформити доставку через Нову пошту. Адже зараз більшість закордонних інтернет-магазинів не оформлює доставку в Україну, тому сервіс надає клієнтам власні віртуальні адреси, наприклад, в США, Італії чи Великій Британії. Зазвичай, це адреси власних логістичних центрів НП або складів партнерів.
Щоб отримати бажану річ, вам потрібно замовити її, оплатити і оформити доставку на вашу адресу в іншій країні. Далі Нова пошта гарантує швидку та надійну доставку в Україну.
Як замовити ASOS в Україну: покрокова інструкція
- Зареєструйтеся на сайті NP Shopping.
- Оберіть країну, до якої буде відправлена посилка з іноземного сайту. В нашому випадку – це ASOS.
- Зареєструєтеся на цьому сайті.
- Введіть адресу, що надає NP Global, на сайті іноземного магазину та здійснюйте купівлю товарів.
- На сайті Нової пошти введіть дані посилки, яку ви замовили (назва товару, кількість та ціна кожного).
- Також вкажіть адресу, куди має прийти товар в Україну.
- Очікуйте повідомлення від НП на свій імейл про отримання посилки в обраній країні та її перенаправлення до України.
- Отримайте свої речі від ASOS.