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Як замовити ASOS в Україну і скільки часу доведеться чекати

17 Січня 2023, 19:14
Анна Голішевська Редакторка сайту
Одяг
Джерело: Unsplash

Через війну, яку розв’язала Росія проти України, багато магазинів одягу пішли з країни. У різних містах закрилися такі бренди одягу як Bershka, ZARA, Stradivarius та ін.

Разом з ними, замовити в Україну поки що не можна одяг популярних світових брендів. Як замовити ASOS в Україну – читайте в матеріалі.

Де і як можна замовити одяг ASOS в Україну

  • Через китайський сайт Taobao. Однак доведеться чекати покупку до двох тижнів.
  • Через додаток myMeest (час очікування майже такий самий).
  • На сайті Kasta (час очікування –  тиждень, та на сайті часто немає одягу із нових колекцій бренду).
  • Через баєрів.
  • Через Нову пошту (NP Shopping).

Найшвидший спосіб – оформити доставку через Нову пошту. Адже зараз більшість закордонних інтернет-магазинів не оформлює доставку в Україну, тому сервіс надає клієнтам власні віртуальні адреси, наприклад, в США, Італії чи Великій Британії. Зазвичай, це адреси власних логістичних центрів НП або складів партнерів.

Зараз дивляться

Щоб отримати бажану річ, вам потрібно замовити її, оплатити і оформити доставку на вашу адресу в іншій країні. Далі Нова пошта гарантує швидку та надійну доставку в Україну.

Як замовити ASOS в Україну: покрокова інструкція

  1. Зареєструйтеся на сайті NP Shopping.
  2. Оберіть країну, до якої буде відправлена посилка з іноземного сайту. В нашому випадку –  це ASOS.
  3. Зареєструєтеся на цьому сайті.
  4. Введіть адресу, що надає NP Global, на сайті іноземного магазину та здійснюйте купівлю товарів.
  5. На сайті Нової пошти введіть дані посилки, яку ви замовили (назва товару, кількість та ціна кожного).
  6. Також вкажіть адресу, куди має прийти товар в Україну.
  7. Очікуйте повідомлення від НП на свій імейл про отримання посилки в обраній країні та її перенаправлення до України.
  8. Отримайте свої речі від ASOS.
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