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Как заказать ASOS в Украину и сколько времени придется ждать

17 января 2023, 19:14
Анна Голишевская Редактор сайта
Одяг
Источник: Unsplash

Из-за войны, которую развязала Россия против Украины, многие магазины одежды ушли из страны. В разных городах закрылись такие бренды одежды как Bershka, ZARA, Stradivarius и т.д.

Вместе с ними, заказать в Украину пока нельзя одежду популярных мировых брендов. Как заказать ASOS в Украину – читайте в материале.

Где и как можно заказать одежду ASOS в Украину

  • Через китайский сайт Taobao. Однако придется ждать покупку до двух недель.
  • Через приложение myMeest (время ожидания почти такое же).
  • На сайте Kasta (время ожидания – неделя, но на сайте часто нет одежды из новых коллекций бренда).
  • Через байеров.
  • Через Новую почту (NP Shopping).

Самый быстрый способ – оформить доставку по Новой почте. Ведь сейчас большинство зарубежных интернет-магазинов не оформляют доставку в Украину, поэтому сервис предоставляет клиентам собственные виртуальные адреса, например, в США, Италии или Великобритании. Обычно это адреса собственных логистических центров НП или составов партнеров.

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Чтобы получить желаемую вещь, вам нужно заказать ее, оплатить и оформить доставку на ваш адрес в другой стране. Новая почта гарантирует быструю и надежную доставку в Украину.

Как заказать ASOS в Украине: пошаговая инструкция

  1. Зарегистрируйтесь на сайте NP Shopping.
  2. Выберите страну, в которую будет отправлена посылка с иностранного сайта. В нашем случае – это ASOS.
  3. Зарегистрируетесь на этом сайте.
  4. Введите адрес, предоставляемый NP Global, на сайте иностранного магазина и совершайте покупку товаров.
  5. На сайте Новой почты введите данные заказной посылки (название товара, количество и цену каждого).
  6. Также укажите адрес, куда должен прийти товар в Украину.
  7. Ожидайте сообщения от НП на свой имейл о получении посылки в избранной стране и ее перенаправлении в Украину.
  8. Получите вещи от ASOS.
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