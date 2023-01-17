Из-за войны, которую развязала Россия против Украины, многие магазины одежды ушли из страны. В разных городах закрылись такие бренды одежды как Bershka, ZARA, Stradivarius и т.д.
Вместе с ними, заказать в Украину пока нельзя одежду популярных мировых брендов. Как заказать ASOS в Украину – читайте в материале.
Где и как можно заказать одежду ASOS в Украину
- Через китайский сайт Taobao. Однако придется ждать покупку до двух недель.
- Через приложение myMeest (время ожидания почти такое же).
- На сайте Kasta (время ожидания – неделя, но на сайте часто нет одежды из новых коллекций бренда).
- Через байеров.
- Через Новую почту (NP Shopping).
Самый быстрый способ – оформить доставку по Новой почте. Ведь сейчас большинство зарубежных интернет-магазинов не оформляют доставку в Украину, поэтому сервис предоставляет клиентам собственные виртуальные адреса, например, в США, Италии или Великобритании. Обычно это адреса собственных логистических центров НП или составов партнеров.
Чтобы получить желаемую вещь, вам нужно заказать ее, оплатить и оформить доставку на ваш адрес в другой стране. Новая почта гарантирует быструю и надежную доставку в Украину.
Как заказать ASOS в Украине: пошаговая инструкция
- Зарегистрируйтесь на сайте NP Shopping.
- Выберите страну, в которую будет отправлена посылка с иностранного сайта. В нашем случае – это ASOS.
- Зарегистрируетесь на этом сайте.
- Введите адрес, предоставляемый NP Global, на сайте иностранного магазина и совершайте покупку товаров.
- На сайте Новой почты введите данные заказной посылки (название товара, количество и цену каждого).
- Также укажите адрес, куда должен прийти товар в Украину.
- Ожидайте сообщения от НП на свой имейл о получении посылки в избранной стране и ее перенаправлении в Украину.
- Получите вещи от ASOS.