Из-за войны, которую развязала Россия против Украины, многие магазины одежды ушли из страны. В разных городах закрылись такие бренды одежды как Bershka, ZARA, Stradivarius и т.д.

Вместе с ними, заказать в Украину пока нельзя одежду популярных мировых брендов. Как заказать ASOS в Украину – читайте в материале.

Где и как можно заказать одежду ASOS в Украину

Через китайский сайт Taobao

Через приложение myMeest

На сайте Kasta

Через байеров.

Через Новую почту ( NP Shopping

Самый быстрый способ – оформить доставку по Новой почте. Ведь сейчас большинство зарубежных интернет-магазинов не оформляют доставку в Украину, поэтому сервис предоставляет клиентам собственные виртуальные адреса, например, в США, Италии или Великобритании. Обычно это адреса собственных логистических центров НП или составов партнеров.

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Чтобы получить желаемую вещь, вам нужно заказать ее, оплатить и оформить доставку на ваш адрес в другой стране. Новая почта гарантирует быструю и надежную доставку в Украину.

Как заказать ASOS в Украине: пошаговая инструкция