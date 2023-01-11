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Як замовляти одяг Zara за кордоном: покрокова інструкція

11 Січня 2023, 19:57
Анна Голішевська Редакторка сайту
Зара
Джерело: Unsplash

Сайт Zara в нашій країні зараз не працює, тому замовити одяг через нього в Україну поки що неможливо. Також речі відомого бренду не можна купити у магазинах, адже через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, всі магазини Zara у нас зачинилися.

Як замовляти одяг Zara за кордоном – читайте в матеріалі.

Як замовляти одяг Zara в Україну

Купити одяг зі старих та нових колекцій можна на різноманітних сайтах. Наприклад, на Kasta, ROZETKA, LeBoutique і т.д. Також є можливість замовлень речей через баєра. Однак вони беруть відсоток за свої послуги.

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За допомогою баєрів, які перекуповують Zara за кордоном, можна купити за знижками одяг, парфуми, дитячі речі, косметику та предмети інтер’єру для дому. Також одяг відомого бренду можна замовити через офіційні додатки.

Як замовляти одяг Zara через додатки

Зара

Фото – Unsplash

  1. Для того, щоб замовити одяг, вам необхідно завантажити на телефон два додатки: MyMeest та Zara.
  2. Після цього зайдіть у офіційний додаток Zara та оберіть регіон –  Польща.
  3. Пройдіть повну реєстрацію з підтвердженням електронної пошти та номером телефону.
  4. Оберіть річ, яку хочете замовити у додатку.
  5. Після цього зайдіть у додаток MyMeest та пройдіть повну реєстрацію. Далі у вас на телефоні відкриється екран із різноманітними послугами: платежі, адреси, звернення, часті запитання і т.д. Вам необхідно обрати категорію Адреса отримувача.
  6. В ній вам потрібно ввести свою українську адресу (саме туди вам прийде посилка, відділення НП або Укрпошти).
  7. В документи потрібно завантажити фото паспорта.
  8. У розділі Meest адреси поставте регіон Польща.
  9. У додатку Zara оберіть спосіб доставки за адресою та введіть адресу складу в Польщі MyMeest.
  10. Оплатіть посилку.
  11. Після того, як ваша посилка буде сформована та відправлена, вам прийде на пошту повідомлення від курєра. В ньому буде номер, який необхідно зареєструвати у додатку MyMeest як ваше замовлення.
  12. Зробіть опис посилки (що там міститься).
  13. Оплатіть доставку в додатку і очікуйте замовлення.
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