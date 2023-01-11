Сайт Zara в нашій країні зараз не працює, тому замовити одяг через нього в Україну поки що неможливо. Також речі відомого бренду не можна купити у магазинах, адже через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, всі магазини Zara у нас зачинилися.

Як замовляти одяг Zara за кордоном – читайте в матеріалі.

Як замовляти одяг Zara в Україну

Купити одяг зі старих та нових колекцій можна на різноманітних сайтах. Наприклад, на Kasta, ROZETKA, LeBoutique і т.д. Також є можливість замовлень речей через баєра. Однак вони беруть відсоток за свої послуги.

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За допомогою баєрів, які перекуповують Zara за кордоном, можна купити за знижками одяг, парфуми, дитячі речі, косметику та предмети інтер’єру для дому. Також одяг відомого бренду можна замовити через офіційні додатки.

Як замовляти одяг Zara через додатки