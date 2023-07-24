Сезон спаржі, хоч смачний і захопливий, але досить швидкоплинний. Для того, аби зберегти незрівнянний смак рослини, її необхідно правильно заготувати на зиму. Як заморозити спаржу в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як заморозити спаржу: найпростіший спосіб

Для того, аби зберегти рослини цілими, необхідно дотримуватися покрокової інструкції:

Промиту та почищену спаржу ретельно просушіть. Для цього промокніть овочі щільними паперовими серветками. Сухі стебла розфасуйте по пакетиках та покладіть у морозильну камеру. Якщо хочете заморозити її шматочками, подрібніть ножем. Це дуже зручно у процесі приготуванні супів та рагу.

Як заморозити прив’ялу спаржу: спосіб із використанням блендера

Мляві стручки спаржі добре промийте та очистьте. Після цього перебийте стручки в пюреподібну кашку, використовуючи блендер. Якщо немає блендера, просто перекрутіть спаржу за допомогою м’ясорубки. Готову масу розподіліть в місткості або пакетики для заморозки. Це допоможе вам у приготуванні крем-супів та овочевих багатокомпонентних пюре.

Як заморозити бланшовану спаржу: покрокова інструкція

Для цього методу необхідно дотримуватися таких кроків:

Поставте на плиту місткість із водою. Доведіть її до кипіння. В іншу каструлю наберіть воду та додайте кілька кубиків льоду. Спаржу покладіть у друшляк і опустіть в окріп на кілька хвилин. Дістаньте її й опустіть у місткість із крижаною водою. Дочекайтеся повного охолодження. Розкладіть охолоджену спаржу на кухонні паперові рушники. Зачекайте, поки серветки вберуть вологу. Розфасуйте по пакетиках для заморозки. Закрийте їх та випустіть повітря. Помістіть заготовки в морозильну камеру.

Як правильно розморозити спаржу

Перед приготуванням спаржу не розморожують. Бо якщо це зробити, вона втратить всі свої корисні властивості. Перед заморожуванням вона вже піддавалася короткочасній обробці окропом, тому її можна готувати відразу, без розморожування. Зі спаржі готують крем-супи, запіканки, та подають із гарячим сиром.