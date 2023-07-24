Сезон спаржи, хоть вкусен и увлекателен, но довольно быстротечен. Для того, чтобы сохранить несравненный вкус растения, его необходимо правильно заготовить на зиму. Как заморозить спаржу в домашних условиях – читайте в материале.

Как заморозить спаржу: самый простой способ

Для того чтобы сохранить растения целыми, необходимо следовать пошаговой инструкции:

Промытую и очищенную спаржу тщательно просушите. Для этого промокните овощи плотными бумажными салфетками. Расфасуйте сухие стебли по пакетикам и отправьте в морозильную камеру. Если хотите заморозить ее кусочками, измельчите ножом. Это очень удобно при приготовлении супов и рагу.

Как заморозить увядшую спаржу: способ с использованием блендера

Вялые стручки спаржи хорошо промойте и очистите. После этого перебейте стручки в пюре, используя блендер. Если нет блендера, просто перекрутите спаржу с помощью мясорубки. Готовую массу распределите в емкости или пакетики для заморозки. Это поможет вам в приготовлении крем-супов и овощных многокомпонентных пюре.

Как заморозить бланшированную спаржу: пошаговая инструкция

Для этого метода необходимо придерживаться следующих шагов:

Поставьте на плиту емкость с водой. Доведите ее до кипения. В другую кастрюлю наберите воду и добавьте несколько кубиков льда. Спаржу положите в дуршлаг и опустите в кипяток на несколько минут. Достаньте ее и опустите в емкость с ледяной водой. Дождитесь полного охлаждения. Разложите охлажденную спаржу на кухонные бумажные полотенца. Подождите, пока салфетки впитают влагу. Расфасуйте по пакетикам для заморозки. Закройте их и выпустите воздух. Поместите заготовку в морозильную камеру.

Как правильно разморозить спаржу

Перед приготовлением спаржу не размораживают. Ведь если это сделать, она утратит все свои полезные характеристики. Перед замораживанием она уже подвергалась кратковременной обработке крутым кипятком, поэтому ее можно готовить сразу, без размораживания. Из спаржи готовят крем-супы, запеканки, и подают с горячим сыром.