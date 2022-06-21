Як закрити щавель на зиму - рецепт

Щавель з’являється вже ранньої весни. Тому ми від початку теплої пори року споживаємо вітаміни та мінерали цієї рослини у таких стравах як салати, борщ, суп, пироги тощо. У цієї трав’янистої рослини корисними є листя, коріння та стебельця. Але в їжу ми зазвичай кладемо лише листя та верхню частину стебельця, яка є ніжною і не грубою.

Взимку також хочеться смакувати щавель в ароматному борщику. Є декілька способів заготовити щавель на зиму. Наприклад, заморозити його, або перетерти з сіллю, або зварити його і закрутити в банках. Способи хороші, але чи практичні вони і чи приносять достатньо користі? Заморожений щавель втрачає свої смакові властивості. Перетертий з сіллю щавель – ризиковано, оскільки страву, яку готуєш, можна пересолити. Варений щавель додається лише у такі страви як борщ. Тоді щавель буде варений два рази, що спричинить під час процесу втрату великої кількості вітамінів, які містить ця зелень. Не засмучуйтесь наперед! Тут ми поділимося корисним рецептом заготовок щавелю на зиму.

Рецепт консервації щавелю на зиму

Для цього рецепту знадобиться якнайменше інгредієнтів. На одну літрову банку потрібно лише:

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Холодна вода

Приготування:

Стерилізувати банки.

Помити щавель, перебрати листя та просушити його. Обрізати грубі стебельця.

Нарізати щавель. Розподілити по банках. Залити холодною водою і закатати банки.

Зберігати необов’язково в холодному місці. Щавель допускає і кімнатну температуру, оскільки містить кислоти, які консервують зелень і дозволяють їй довго зберігатися.

Смачного!