Ароматна зелень може стати доповненням будь-якої страви. Як зробити заготовки зелені на зиму, аби в холоди смакувати духмяними травами?

Своїми секретами заморозки зелені на зиму поділився Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

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Лайфхак №1 – грецький

Петрушку та кріп можна сушити за грецьким методом. Тобто зв’язати пучками та повісити на балконі. Потім висушені пучки замотати у плівку, а перед вживанням перетерти зелень руками. Такий спосіб збереже аромат.

Лайфхак № 2 – економний

Якщо ніде зберігати пучки, то можна одразу перетерти сушену зелень та скласти в банки. Головне, щоб під час сушіння не було сильного вітру, інакше заготовку рознесе. Тож краще сушити при зачинених вікнах. Але якщо немає можливості це робити на балконі, скористайтеся старим бабусиним методом – наріжте трави й викладіть їх на папір на підвіконні в кухні.

Можна також висушити зелень у духовці при 60 градусах з привідчиненими дверцями. На це піде приблизно весь день. Ідеально, якщо ви маєте сушарку або, як її ще називають, дегідратор. Там можна сушити все: і курагу, і яблука, і полуницю, робити пастилу та м’ясо для перекусу.

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Лайфхак № 3 – для каш і макаронів

Сушений кріп і петрушку можна заморозити з маслом. На одну пачку вершкового масла кімнатної температури дайте три столові ложки сушених трав, усе перемішайте. Відправте в морозилку на кілька хвилин. Витягніть і сформуйте прямокутник. Загорніть в обгортку від масла або плівку та заморозьте. Взимку зможете брати це масло й додавати до каш та макаронів.

Лайфхак №4 – кубики льоду

Базилік, кінза, естрагон мають дуже насичений смак, тож їх краще заморожувати. Можна зробити це порційно – в формах для льоду. Потім ці кубики перекладіть у пакет і витягайте по одному під час готування.

Лайфхак №5 – приправа до супу

Берете петрушку просто з корінням, молоду моркву, базилік. Все гарненько відмиваєте від землі. Закидаєте в блендер і дрібно-дрібно перебиваєте. Після цього викладаєте все на деко, відправляєте в духовку на 10 годин. Сушите при невисокій температурі з відчиненими дверцятами.

Коли все висохне, знімаєте сухий пласт, розламуєте і знову закидаєте в блендер. Перебиваєте разом із сіллю та перцем – вийде шикарна приправа без хімії. За бажання можна додати домашню паприку. Розфасуйте приправу по сухих банках і додавайте до супів і каш.