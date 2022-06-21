Как закрыть щавель на зиму

Щавель появляется уже ранней весной. Поэтому мы с начала теплого времени года потребляем витамины и минералы этого растения в таких блюдах как салаты, борщ, суп, пироги и т.д. У этого травянистого растения полезны листья, корни и стебельки. Но в пищу мы обычно кладем только листья и верхнюю часть стебелька, которая является нежной и не грубой.

Зимой тоже хочется лакомиться щавелем в ароматном борще. Есть несколько способов заготовить щавель на зиму. К примеру, заморозить его, или перетереть с солью, или сварить его и закрутить в банках. Способы хорошие, но практичны ли они и приносят ли достаточно пользы? Замороженный щавель теряет свои вкусовые свойства. Перетертый с солью щавель – рискованно, поскольку блюдо, которое готовишь, можно легко пересолить. Вареный щавель добавляется только в такие блюда как борщ. Тогда щавель будет вареный два раза, что повлечет за собой потерю большого количества витаминов, которые содержит эта зелень. Не огорчайтесь заранее! Здесь мы поделимся полезным рецептом заготовок щавеля на зиму.

Рецепт консервации щавеля на зиму

Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов. На одну литровую банку нужно только:

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Приготовление:

Стерилизовать банки.

Промыть щавель, перебрать листья и просушить их. Обрезать грубые стебельки.

Нарезать щавель. Распределить его по банкам. Залить холодной водой и закатать банки.

Хранить не обязательно в холодном месте. Щавель допускает и комнатную температуру, поскольку содержит кислоты, консервирующие зелень и позволяющие ей долго храниться.

Приятного аппетита!