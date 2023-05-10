10 Травня 2023, 18:31 Асоян Каріна редакторка стрічки

Індукційна плита досить популярна через свій зовнішній вигляд. Вона більш естетична, ніж традиційні чавунні панелі. Наявність такого приладу вимагає від господарів більшої обережності, адже його легко пошкодити й вивести з ладу. Як захистити індукційну плиту від подряпин, розповідають Факти ICTV. Як захистити індукційну плиту від подряпин Щоб на індукційній плиті не зʼявилися подряпини, потрібно правильно за нею доглядати.

Протирати поверхню потрібно щоразу після приготування їжі, але лише тоді, коли плита охолола. Робити це слід мʼякою ганчіркою.

Для догляду за індукційною плитою краще виділити окрему ганчірку.

Використовуйте засоби для миття вікон або посуду.

Не мийте плиту абразивними засобами.

Уникайте чавунного посуду, адже він має нерівні поверхні та може залишити подряпини.

Не ставте на плиту гарячі форми, які призначені для духовки.

Не перетягуйте важкий посуд поверхнею.

Якщо розсипали цукор, швидко потрібно протерти поверхню. Цей продукт може змінити колір плитки і залишити жовті плями.

Не можна віддирати пригорілі плями за допомогою ножа.

Не залишайте поруч із плитою пластикові або силіконові поверхні.

Використовуйте лиш посуд, призначений для індукційної плити. Читайте також: Як відмити жир зі скляної поверхні – поради та інструкція

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