Індукційна плита досить популярна через свій зовнішній вигляд. Вона більш естетична, ніж традиційні чавунні панелі. Наявність такого приладу вимагає від господарів більшої обережності, адже його легко пошкодити й вивести з ладу.
Як захистити індукційну плиту від подряпин, розповідають Факти ICTV.
Як захистити індукційну плиту від подряпин
- Щоб на індукційній плиті не зʼявилися подряпини, потрібно правильно за нею доглядати.
- Протирати поверхню потрібно щоразу після приготування їжі, але лише тоді, коли плита охолола. Робити це слід мʼякою ганчіркою.
- Для догляду за індукційною плитою краще виділити окрему ганчірку.
- Використовуйте засоби для миття вікон або посуду.
- Не мийте плиту абразивними засобами.
- Уникайте чавунного посуду, адже він має нерівні поверхні та може залишити подряпини.
- Не ставте на плиту гарячі форми, які призначені для духовки.
- Не перетягуйте важкий посуд поверхнею.
- Якщо розсипали цукор, швидко потрібно протерти поверхню. Цей продукт може змінити колір плитки і залишити жовті плями.
- Не можна віддирати пригорілі плями за допомогою ножа.
- Не залишайте поруч із плитою пластикові або силіконові поверхні.
- Використовуйте лиш посуд, призначений для індукційної плити.