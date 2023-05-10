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Як захистити індукційну плиту від подряпин: правила догляду

10 Травня 2023, 18:31
Асоян Каріна редакторка стрічки
як захистити індукційну плиту від подряпин
Джерело: Pexels

Індукційна плита досить популярна через свій зовнішній вигляд. Вона більш естетична, ніж традиційні чавунні панелі. Наявність такого приладу вимагає від господарів більшої обережності, адже його легко пошкодити й вивести з ладу.

Як захистити індукційну плиту від подряпин, розповідають Факти ICTV.

Як захистити індукційну плиту від подряпин

  • Щоб на індукційній плиті не зʼявилися подряпини, потрібно правильно за нею доглядати.
  • Протирати поверхню потрібно щоразу після приготування їжі, але лише тоді, коли плита охолола. Робити це слід мʼякою ганчіркою.
  • Для догляду за індукційною плитою краще виділити окрему ганчірку.
  • Використовуйте засоби для миття вікон або посуду.
  • Не мийте плиту абразивними засобами.
  • Уникайте чавунного посуду, адже він має нерівні поверхні та може залишити подряпини.
  • Не ставте на плиту гарячі форми, які призначені для духовки.
  • Не перетягуйте важкий посуд поверхнею.
  • Якщо розсипали цукор, швидко потрібно протерти поверхню. Цей продукт може змінити колір плитки і залишити жовті плями.
  • Не можна віддирати пригорілі плями за допомогою ножа.
  • Не залишайте поруч із плитою пластикові або силіконові поверхні.
  • Використовуйте лиш посуд, призначений для індукційної плити.
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