Найпоширенішою проблемою в домашньому господарстві залишаються плями, які важко вивести. До цієї категорії належать і залишки жиру на скляних поверхнях, зокрема на плиті, мікрохвильовій печі тощо.
Факти ICTV підібрали 3 поради, які допоможуть вивести жир зі скляної поверхні.
Спирт з оцтом
Дієвим засобом проти всіх плям є спиртовий розчин.
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- Змішайте спирт з оцтом у пропорціях 1:1 (якщо немає спирту, можна додати горілку, тоді пропорції будуть 2:1).
- Обовʼязково одягайте маску та рукавички.
- Обприскайте потрібну поверхню та залиште на 15 хв.
- Витріть засіб вологою ганчіркою.
Лимонна кислота
Лимонна кислота є менш агресивною, проте також дієвою.
- Розведіть пакетик лимонної кислоти у 0,5 л води.
- За допомогою розприскувача нанесіть розчин на місце забруднення.
- Залиште на 15-20 хв.
- Змийте вологою губкою.
Харчова сода
Сода здатна знежирювати поверхні, особливо в розчині з різними мийними засобами.
- Розведіть у воді мильну стружку та обробіть потрібні місця ганчіркою.
- Нанесіть соду на губку і протріть місце забруднення.
Цей спосіб може пошкодити тонке покриття та меблі з делікатного матеріалу. Тому для таких випадків розчиніть соду разом із мильною водою.
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