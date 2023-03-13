Найпоширенішою проблемою в домашньому господарстві залишаються плями, які важко вивести. До цієї категорії належать і залишки жиру на скляних поверхнях, зокрема на плиті, мікрохвильовій печі тощо.

Факти ICTV підібрали 3 поради, які допоможуть вивести жир зі скляної поверхні.

Спирт з оцтом

Дієвим засобом проти всіх плям є спиртовий розчин.

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Змішайте спирт з оцтом у пропорціях 1:1 (якщо немає спирту, можна додати горілку, тоді пропорції будуть 2:1). Обовʼязково одягайте маску та рукавички. Обприскайте потрібну поверхню та залиште на 15 хв. Витріть засіб вологою ганчіркою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є менш агресивною, проте також дієвою.

Розведіть пакетик лимонної кислоти у 0,5 л води. За допомогою розприскувача нанесіть розчин на місце забруднення. Залиште на 15-20 хв. Змийте вологою губкою.

Харчова сода

Сода здатна знежирювати поверхні, особливо в розчині з різними мийними засобами.

Розведіть у воді мильну стружку та обробіть потрібні місця ганчіркою. Нанесіть соду на губку і протріть місце забруднення.

Цей спосіб може пошкодити тонке покриття та меблі з делікатного матеріалу. Тому для таких випадків розчиніть соду разом із мильною водою.