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Як відмити жир зі скляної поверхні – поради та інструкція

13 Березня 2023, 19:21
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
як вивести жир зі скляної поверхні
Джерело: Unsplash

Найпоширенішою проблемою в домашньому господарстві залишаються плями, які важко вивести. До цієї категорії належать і залишки жиру на скляних поверхнях, зокрема на плиті, мікрохвильовій печі тощо.

Факти ICTV підібрали 3 поради, які допоможуть вивести жир зі скляної поверхні.

Спирт з оцтом

Дієвим засобом проти всіх плям є спиртовий розчин.

Зараз дивляться
  1. Змішайте спирт з оцтом у пропорціях 1:1 (якщо немає спирту, можна додати горілку, тоді пропорції будуть 2:1).
  2. Обовʼязково одягайте маску та рукавички.
  3. Обприскайте потрібну поверхню та залиште на 15 хв.
  4. Витріть засіб вологою ганчіркою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є менш агресивною, проте також дієвою.

  1. Розведіть пакетик лимонної кислоти у 0,5 л води.
  2. За допомогою розприскувача нанесіть розчин на місце забруднення.
  3. Залиште на 15-20 хв.
  4. Змийте вологою губкою.

Харчова сода

Сода здатна знежирювати поверхні, особливо в розчині з різними мийними засобами.

  1. Розведіть у воді мильну стружку та обробіть потрібні місця ганчіркою.
  2. Нанесіть соду на губку і протріть місце забруднення.

Цей спосіб може пошкодити тонке покриття та меблі з делікатного матеріалу. Тому для таких випадків розчиніть соду разом із мильною водою.

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