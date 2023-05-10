10 мая 2023, 18:31 Асоян Карина редактор ленты

Индукционная плита пользуется популярностью из-за своего внешнего вида. Она более эстетична, чем традиционные чугунные панели. Наличие такого прибора требует от хозяев большей осторожности, ведь его легко повредить и вывести из строя. Как защитить индукционную плиту от царапин, рассказывают Факты ICTV. Как защитить индукционную плиту от царапин Чтобы на индукционной плите не появились царапины, нужно правильно за ней ухаживать.

Протирать поверхность нужно каждый раз после приготовления пищи, но только тогда, когда плита остыла. Делать это следует мягкой тряпкой.

Для ухода за индукционной плитой лучше выделить отдельную тряпку.

Используйте средства для мытья окон или посуды.

Не мойте плиту абразивными средствами.

Избегайте чугунной посуды, ведь она имеет неровные поверхности и может оставить царапины.

Не ставьте на плиту горячие формы, которые предназначены для духовки.

Не перетаскивайте тяжелую посуду по поверхности.

Если рассыпали сахар, быстро нужно протереть поверхность.

Этот продукт может изменить цвет плитки и оставить желтые пятна.

Нельзя отдирать пригоревшие пятна с помощью ножа.

Не оставляйте рядом с плитой пластиковые или силиконовые поверхности.

Используйте только посуду, предназначенную для индукционной плиты. Читайте также: Как отмыть жир со стеклянной поверхности – советы и инструкция

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