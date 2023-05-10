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Как защитить индукционную плиту от царапин: правила ухода

10 мая 2023, 18:31
Асоян Карина редактор ленты
як захистити індукційну плиту від подряпин
Источник: Pexels

Индукционная плита пользуется популярностью из-за своего внешнего вида. Она более эстетична, чем традиционные чугунные панели. Наличие такого прибора требует от хозяев большей осторожности, ведь его легко повредить и вывести из строя.

Как защитить индукционную плиту от царапин, рассказывают Факты ICTV.

Как защитить индукционную плиту от царапин

  • Чтобы на индукционной плите не появились царапины, нужно правильно за ней ухаживать.
  • Протирать поверхность нужно каждый раз после приготовления пищи, но только тогда, когда плита остыла. Делать это следует мягкой тряпкой.
  • Для ухода за индукционной плитой лучше выделить отдельную тряпку.
  • Используйте средства для мытья окон или посуды.
  • Не мойте плиту абразивными средствами.
  • Избегайте чугунной посуды, ведь она имеет неровные поверхности и может оставить царапины.
  • Не ставьте на плиту горячие формы, которые предназначены для духовки.
  • Не перетаскивайте тяжелую посуду по поверхности.
  • Если рассыпали сахар, быстро нужно протереть поверхность.
  • Этот продукт может изменить цвет плитки и оставить желтые пятна.
  • Нельзя отдирать пригоревшие пятна с помощью ножа.
  • Не оставляйте рядом с плитой пластиковые или силиконовые поверхности.
  • Используйте только посуду, предназначенную для индукционной плиты.
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