Индукционная плита пользуется популярностью из-за своего внешнего вида. Она более эстетична, чем традиционные чугунные панели. Наличие такого прибора требует от хозяев большей осторожности, ведь его легко повредить и вывести из строя.
Как защитить индукционную плиту от царапин, рассказывают Факты ICTV.
Как защитить индукционную плиту от царапин
- Чтобы на индукционной плите не появились царапины, нужно правильно за ней ухаживать.
- Протирать поверхность нужно каждый раз после приготовления пищи, но только тогда, когда плита остыла. Делать это следует мягкой тряпкой.
- Для ухода за индукционной плитой лучше выделить отдельную тряпку.
- Используйте средства для мытья окон или посуды.
- Не мойте плиту абразивными средствами.
- Избегайте чугунной посуды, ведь она имеет неровные поверхности и может оставить царапины.
- Не ставьте на плиту горячие формы, которые предназначены для духовки.
- Не перетаскивайте тяжелую посуду по поверхности.
- Если рассыпали сахар, быстро нужно протереть поверхность.
- Этот продукт может изменить цвет плитки и оставить желтые пятна.
- Нельзя отдирать пригоревшие пятна с помощью ножа.
- Не оставляйте рядом с плитой пластиковые или силиконовые поверхности.
- Используйте только посуду, предназначенную для индукционной плиты.