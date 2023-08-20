Чи була у вас ситуація, коли перед пранням помічали якусь пляму, а звідки вона з’явилась, і гадки не мали? Тоді, напевно, пам’ятаєте, що встановлення її походження перетворюється на справжнісінький ребус. Як вивести застарілі плями на речах, якщо не розумієте звідки вони взялися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Особливості виведення плям на одязі

Визначаємо тип тканини

Якщо ви під час прання зіткнулися із плямами невідомого походження, потрібно передусім оцінити структуру тканини і її властивості. Наприклад, шовк потрібно змочувати повністю, оскільки вода залишає на ньому сліди. А ацетоном і оцтом можна зробити дірки на ацетатному шовку.

Тестуємо засіб на непомітній ділянці

Будь-які методи для виведення плям мають побічний ефект, тож, щоби не зіпсувати одяг, спочатку потрібно протестувати засіб на тій її частині, яку не видно.

Обережно обробляємо пляму

Ніякого тертя та тиску на пляму не повинно бути. Забруднення варто виводити обережно, а вниз підкладати згорнуту в кілька шарів тканину.

Рухаємося від країв до середини

Обробляти пляму потрібно від країв до середина, а по контуру забруднення треба змочувати водою, щоб бруд не поширювався на всю тканину.

Як визначити походження плями

Якщо уважно придивитися, можна визначити походження плям.

Жирні забруднення мають нечіткі розпливчасті контури і темний відтінок.

Фруктові, чайні та кавові плями відрізняються чіткими обрисами. Вони світліші всередині і більш темні по краях.

Далі ми розповімо про універсальні засоби виведення плям невідомого походження, а також методи боротьби з найпоширенішими типами забруднень – жирними, фруктовими та плямами від кави, чаю, вина.

Як вивести застарілі плями невідомого походження на речах

Для того, щоб відіпрати те чи інше забруднення, радимо озброїтися серветками, губкою, м’якою тканиною, щіткою та засобами, залежно від походження плям.

Гліцерин

Видалити плями невідомого походження можна за допомогою гліцерину. Його треба злегка підігріти і нанести на місце забруднення. Через двадцять хвилин ще раз пройти гліцериновим тампоном і випрати у тому режимі, який відповідає типу та структурі тканини.

Цим засобом добре виводяться плями від кави, какао на шовкових тканинах. Підігрійте гліцерин та нанесіть його на місце забруднення, залишивши на 5-10 хвилин. Після цього прополощіть одяг у теплій кип’яченій воді.

Оцет

Ще один спосіб вивести застарілу пляму невідомого походження – замочування у розчині води з оцтом. Ці дві рідини потрібно взяти в пропорції один до одного. Метод підійде й для світлих тканин.

Але зауважимо, що не можна довго тримати одяг в цьому розчині, адже це може пошкодити волокна тканини.

Розчин нашатирю

Безумовно, свіжі плями вивести набагато легше, ніж старі. В останньому випадку знадобляться більш агресивні засоби, як-от розчин нашатирю.

Отже, для того, щоби вивести стару пляму невідомого походження, в однакових пропорціях візьміть спирт і гарячу воду. Цією сумішшю потрібно обробити забруднення, трошки потерти та випрати одяг як зазвичай.

Якщо ви встановили, що пляма була зроблена саме соком фруктів, то обробіть її розчином нашатирю – розведіть чайну ложку суміші в одному літрі води.

Старі жирові плями добре очищаються, якщо покрити їх сумішшю, що складається з однієї частини нашатирного спирту, однієї частини солі та трьох частин води. Після цього потрібно повісити одяг для провітрювання, далі випрати у воді без додавання порошку.

Бензин

Стару пляму усуне розчин спирту та бензину. Для цього візьміть половину склянки спирту і одну чайну ложки бензину та поєднайте їх разом. Отриманою сумішшю обробіть місце забруднення та дайте йому висохнути. Після чого виперіть звичним способом.

Лід

Старе забруднення від білого напівсухого алкогольного напою можна вивести шматочком льоду. Ним треба терти доти, доки пляма не зникне.

Плями з білої тканини від червоного вина допоможе усунути біле вино.

Лимонний сік

Щоби видалити старі плями невідомого походження на одязі, нагрійте лимонний сік та потримайте виріб над посудом із окропом.

Можна також видалити пляму лимонним соком, розведеним навпіл з горілкою або денатуратом, потім протерти ганчіркою, змоченою розчином води з нашатирним спиртом.

Чайні плями на білій тканині можна вивести перекисом водню або декількома краплями лимонного соку, після чого річ випрати та прополоскати в теплій воді.

Якщо ви вагаєтеся та не знаєте, чим саме поставили пляму, то радимо спробувати декілька неагресивних або універсальних методів, як-от гліцерин або оцет.