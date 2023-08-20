Возникала ли у вас ситуация, когда перед стиркой замечали какое-то пятно, а откуда оно появилось, понятия не имели? Тогда установление его происхождения превращалось в настоящий ребус. Как вывести старое пятно на вещах, если не понимаете, откуда оно взялось — читайте в материале Фактов ICTV.

Особенности выведения пятен на одежде

Определяем тип ткани

В случае, если вы во время стирки столкнулись с пятнами неизвестного происхождения, нужно прежде всего оценить структуру ткани и ее свойства. Например, шелк нужно замачивать полностью, поскольку вода оставляет на нем следы. А ацетоном и уксусом можно сделать дырки на ацетатном шелке.

Тестируем средство на незаметном участке

Любые методы для выведения пятен имеют побочный эффект, поэтому, чтобы не испортить одежду, сначала нужно протестировать средство на той ее части, которую не видно.

Осторожно обрабатываем пятно

Никакого трения и давления на пятно не должно быть. Загрязнения стоит выводить осторожно, а вниз подкладывать свернутую в несколько слоев ткань.

Двигаемся от краев к середине

Обрабатывать пятно нужно от краев к середине, а по контуру загрязнения нужно смачивать водой, чтобы грязь не распространялась по всей ткани.

Как определить происхождение пятна

Если внимательно присмотреться, можно определить происхождение пятен.

Жирные загрязнения имеют нечеткие расплывчатые контуры и темный оттенок.

Фруктовые, чайные и кофейные пятна отличаются четкими очертаниями. Они более светлые внутри и темнее по краям.

Далее мы расскажем об универсальных средствах выведения пятен неизвестного происхождения, а также о методах борьбы с самыми распространенными типами загрязнений — жирными, фруктовыми и пятнами от кофе, чая, вина.

Как вывести застарелые пятна неизвестного происхождения на вещах

Чтобы отстирать то или иное загрязнение, советуем вооружиться салфетками, губкой, мягкой тканью, щеткой и средствами, в зависимости от происхождения пятен.

Глицерин

Удалить пятна неизвестного происхождения можно с помощью глицерина. Его надо слегка подогреть и нанести на место загрязнения. Через двадцать минут еще раз пройти глицериновым тампоном и постирать в том режиме, который соответствует типу и структуре ткани.

Этим средством хорошо выводить пятна от кофе, какао на шелковых тканях. Подогрейте глицерин и нанесите его на место загрязнения, оставив на 5-10 минут. После этого прополощите одежду в теплой кипяченой воде.

Уксус

Еще один способ вывести застарелое пятно неизвестного происхождения — замачивание в растворе воды с уксусом. Эти две жидкости нужно взять в пропорции один к одному. Метод сгодится и для светлых тканей.

Важно, нельзя долго держать одежду в этом растворе, поскольку это может повредить волокна ткани.

Раствор нашатыря

Конечно, только что сделанные пятна вывести гораздо легче, чем застарелые. В последнем случае понадобятся более агрессивные средства, например раствор нашатыря.

Итак, чтобы вывести старое пятно неизвестного происхождения, в одинаковых пропорциях возьмите спирт и горячую воду. Этой смесью нужно обработать загрязнение, немного потереть и постирать одежду как обычно.

Если вы установили, что пятно было сделано именно соком фруктов, то обработайте его раствором нашатыря — разведите чайную ложку смеси в одном литре воды.

Старые жирные пятна хорошо очищаются, если покрыть их смесью из одной части нашатырного спирта, одной части соли и трех частей воды. После этого нужно повесить одежду для проветривания, далее постирать в воде без добавления порошка.

Бензин

Старое пятно устранит раствор спирта и бензина. Для этого возьмите половину стакана спирта, одну чайную ложки бензина и соедините их вместе. Полученной смесью обработайте место загрязнения и дайте ему высохнуть. После чего постирайте привычным способом.

Лед

Старое загрязнение от белого полусухого алкогольного напитка можно вывести кусочком льда. Им надо тереть до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Пятна с белой ткани от красного вина поможет устранить белое вино.

Лимонный сок

Чтобы удалить старые пятна неизвестного происхождения на одежде, нагрейте лимонный сок и подержите изделие над посудой с кипящей водой.

Можно также удалить пятно лимонным соком, разведенным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь нужно постирать и прополоскать в теплой воде.

Если вы сомневаетесь и не знаете, чем именно поставили пятно, то советуем попробовать несколько неагрессивных и универсальных методов, например глицерин или уксус.