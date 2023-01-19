Плями на одязі – це завжди неприємна проблема, з якою стикається кожна людина. Характер цих слідів може бути різний, найчастіше речі псує жир, кава, червоне вино чи піт.

Трапляються випадки, коли одяг брудниться від смоли чи іржі. Це нетипові забруднення, яких важко позбутися. Тому Факти ICTV підготували кілька дієвих способів, які допоможуть відіпрати плями від смоли з вашого одягу.

Як позбутися плям від смоли на одязі

У повсякденному житті знайти смолу важко. Найчастіше одяг брудниться від неї під час прогулянки парком чи лісом.

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Відіпрати такі сліди непросто, основна проблема полягає в липкості самої речовини та її щільній структурі. Тому головне – підібрати очищувач, який не зашкодить тканині та впорається з липкою речовиною.

За допомогою олії чайного дерева

Це доволі нетиповий, проте ефективний метод у боротьбі зі смолою. Природна специфіка олії чайного дерева слугує розчинником та допоможе легко видалити смоляні плями. До речі, вона також допоможе позбутися слідів від трави та овочевих соків.

Найбільша перевага олії чайного дерева у тому, що вона не псує колір одягу. Її сміливо можна використовувати для темних або кольорових речей.

Під час очищення діяти потрібно обережно, аби олія не потрапила на чисті ділянки одягу та не забруднила їх.

Усі місця навколо сліду від смоли захистіть паперовим рушником. Нанесіть невелику кількість олії чайного дерева на смоляну пляму, використовуючи ватний тампон. Почекайте кілька хвилин. Видаліть залишки смоли та олії.

Від олії може залишитися жирна пляма. Аби її позбутися, протріть забруднену ділянку одягу ватним тампоном, змоченим спиртом, а потім просто виперіть річ.

За допомогою спирту

Цей спосіб ідеально підійде для видалення смоли з куртки чи речей, яким спирт не зашкодить.

Змочіть вату у спирті. Потріть нею пляму, поки вона не зникне. Але будьте обережні та не зачепіть інші ділянки одягу – спирт може пошкодити структуру тканини. Виперіть одяг у пральній машинці.

За допомогою морозильної камери та льоду

Просто покладіть речі у морозильну камеру. Від холоду смола замерзне та стане крихкою, і ви зможете обережно здерти її.

Якщо у морозилці місця для одягу немає, використайте кубики льоду:

Покладіть кубик льоду на пляму смоли. Дочекайтеся, поки липка речовина застигне. Візьміть ніж та обережно зішкребіть смолу з одягу.

Після цього просто виперіть річ.

За допомогою гарячого повітря

Цей спосіб підійде не для усіх типів тканини, тому будьте дуже обережні. Спершу вам потрібно вивернути одяг навиворіт, покласти його плямою вниз та помістити під смоляний слід шматочок паперу.

Далі нагрійте праску та пропрасуйте проблемне місце – смола в результаті розтане та вбереться в папір. Прасуйте одяг, поки пляма не зникне.

Якщо після прасування на одязі залишився слід, залишки смоли можна вивести спиртом або рідиною для зняття лаку, а потім випрати речі.

За допомогою курячого жовтка

Якщо смола потрапила на шовк чи виріб з вовни, вам допоможе звичайне куряче яйце. Це дуже делікатний спосіб видалення смоли, тому ідеально підійде для примхливих матеріалів.

Вам необхідно просто відокремити жовток від білка, нанести білок на пляму та залишити на 5 хв.

Смола має зникнути. Потім достатньо випрати та висушити одяг звичним для вас способом.

За допомогою води та спирту

Для цього способу підійде не лише спирт, а й ацетон чи скипидар. Усе, що потрібно – зʼєднати один з інгредієнтів та воду у пропорції 3:1 (три частини води та одна частина спирту, ацетону чи скипидару). Ця суміш допоможе позбутися смоляних плям на натуральних тканинах.

Змочіть у розчині ватний диск та протріть забруднену ділянку. Потім весь одяг виперіть за необхідної температури.