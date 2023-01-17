Жирні плями на одязі – проблема, з якою може зітнутися кожен. Забруднити одяг можна будь-де: під час приготування їжі, сімейного застілля тощо.

Проблема жирних плям у їх поганому виведенні. Ці неприємні сліди глибоко проникають у тканину, тому вивести їх непросто. Проте існують доволі бюджетні та ефективні домашні методи в боротьбі з жирними плямами.

Як вивести жирні плями з кольорового одягу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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За допомогою харчової соди

Варто зазначити, що результат виведення залежатиме від того, як швидко ви почнете боротьбу. Будь-який засіб для видалення жирних плям найкраще спрацює, якщо нанести його одразу. Тому не варто гаяти час!

Харчова сода прекрасно впорається з жирними плямами на кольоровому делікатному одязі. Вам знадобиться:

сода – 4 ст. л;

тепла вода – 150 мл.

Соду потрібно залити водою, перемішати та нанести готову суміш на жирну пляму. Содовий розчин залишаєте на годину, а після – промиваєте одяг та даєте йому висохнути.

Господарське мило

Його можна використовувати на кольоровому одязі незалежно від типу тканини.

Для цього потрібно намилити забруднене місце бруском господарського мила, залишити на 12 год., а потім прополоскати теплою водою.

Щоб ефект від видалення був 100-відсотковим, покладіть брудний одяг у целофановий пакет.

До речі, ви можете зʼєднати господарське мило з сіллю та водою. У такому поєднанні сіль можна використовувати для грубих та делікатних тканин.

Спершу розчиніть стружку господарського мила у теплій воді та замочіть у ній річ на 10 хв. Паралельно розведіть 1 чайну ложку солі у 250 мл холодної води, змочіть розчином губку та добряче протріть забруднені ділянки.

Залиште речі на 15-20 хв., а потім виперіть у пральній машинці.

За допомогою солі

Памʼятаєте, як під час застілля родичі сипали собі на одяг сіль? Річ у тім, що сіль здатна швидко прибрати забруднення практично з будь-якого матеріалу.

Для цього методу вам знадобиться лише сіль та забруднений одяг:

Насипте сіль на забруднення. Залиште одяг на годину. Після того як засіб усотався в тканину, ретельно протріть жирну пляму чистою зубною щіткою та приберіть рештки. Промийте одяг під водою.

Після того як річ висохне, пляма має зникнути!

Рідина для миття посуду

Це один з найефективніших засобів проти жирних плям. Крім того, знадобиться вам лише мийний засіб!