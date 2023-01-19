Пятна на одежде – это всегда неприятная проблема, с которой сталкивается каждый человек. Характер этих следов может быть разный, чаще всего вещи портит жир, кофе, красное вино или пот.

Бывают случаи, когда одежда пачкается от смолы или ржавчины. Это нетипичные загрязнения, от которых трудно избавиться. Поэтому Факты ICTV подготовили несколько действенных способов, которые помогут отстирать пятна от смолы с вашей одежды.

Как избавиться от пятен от смолы на одежде

В повседневной жизни найти смолу тяжело. Чаще всего одежда пачкается во время прогулки по парку или лесу.

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Отстирать такие следы непросто, основная проблема состоит в липкости самого вещества и его плотной структуре. Поэтому главное – подобрать очиститель, который не повредит ткань и справится с липким веществом.

При помощи масла чайного дерева

Это довольно нетипичный, но эффективный метод в борьбе со смолой. Природная специфика масла чайного дерева служит растворителем и поможет легко удалить смоляные пятна. Кстати, она также поможет избавиться от следов от трав и овощных соков.

Наибольшее преимущество масла чайного дерева в том, что оно не портит цвет одежды. Ее смело можно использовать для темных или цветных вещей.

Во время очищения действовать нужно осторожно, чтобы масло не попало на чистые участки одежды и не загрязнило их.

Все места вокруг следа от смолы защитите бумажным полотенцем. Нанесите небольшое количество чайного дерева на смоляное пятно, используя ватный тампон. Подождите несколько минут. Удалите остатки смолы и масла.

От масла может остаться жирное пятно. Чтобы от него избавиться, протрите загрязненный участок одежды ватным тампоном, смоченным спиртом, а затем просто постирайте вещь.

При помощи спирта

Этот способ идеально подойдет для удаления смолы из куртки или вещей, которым спирт не повредит.

Смочите вату в спирте. Потрите им пятно, пока оно не исчезнет. Но будьте осторожны и не коснитесь других участков одежды — спирт может повредить структуру ткани. Выстирайте одежду в стиральной машинке.

С помощью морозильной камеры и льда

Просто положите вещи в морозильную камеру. От холода смола замерзнет и станет хрупкой, и вы сможете осторожно содрать ее.

Если в морозилке места для одежды нет, используйте кубики льда:

Уложите кубик льда на пятно смолы. Дождитесь, пока липкое вещество застынет. Возьмите нож и осторожно соскребите смолу с одежды.

После этого просто постирайте вещь.

С помощью горячего воздуха

Этот способ подойдет не для всех типов ткани, поэтому будьте очень аккуратны. Сначала вам нужно вывернуть одежду наизнанку, положить ее пятном вниз и поместить под смоляной след кусочек бумаги.

Далее нагрейте утюг и прогладьте проблемное место – смола в результате растает и впитается в бумагу. Гладьте одежду, пока пятно не исчезнет.

Если после утюга на одежде остался след, остатки смолы можно вывести спиртом или жидкостью для снятия лака, а затем постирать вещи.

С помощью куриного желтка

Если смола попала на шелк или изделие из шерсти, вам поможет обычное куриное яйцо. Это очень щепетильный способ удаления смолы, поэтому идеально подойдет для капризных материалов.

Вам необходимо просто отделить желток от белка, нанести на пятно белок и оставить на 5 мин.

Смола должна исчезнуть. Затем достаточно постирать и высушить одежду привычным для вас способом.

С помощью воды и спирта

Для этого способа подойдет не только спирт, но и ацетон или скипидар. Все, что нужно – соединить один из ингредиентов и воду в пропорции 3:1 (три части воды и одна часть спирта, ацетона или скипидара). Эта смесь поможет избавиться от смоляных пятен на натуральных тканях.

Смочите в растворе ватный диск и протрите загрязненный участок. Затем всю одежду постирайте при требуемой температуре.