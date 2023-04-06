Кожен мешканець приватного будинку стикався з проблемою появи мишей. Зазвичай ці маленькі гризуни заводяться в будинках, гаражах, на дачах, коли настають зимові морози.

Миші псують меблі, електронні дроти, стіни, плінтуси, одяг і гризуть їжу. Крім того, вони розносять небезпечні хвороби.

Як вивести мишей із будинку та що для цього знадобиться, дізнавалися Факти ICTV.

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Народні методи

Якщо в будинку ви помітили сліди мишей, діяти потрібно негайно!

Спершу проведіть генеральне прибирання будинку з хлоркою. Річ у тім, що миші не переносять різких запахів, тому аромат хлорки їх відлякуватиме!

Але обовʼязково використовуйте засоби захисту та добре провітрюйте приміщення.

Також можна самостійно виготовити приманку для гризунів:

налийте в банку трішки рослинної олії та залиште її під нахилом шийкою вгору;

вранці гризуни мають опинитися всередині місткості.

Можна також самостійно приготувати отруту для гризунів:

змішайте цукор, борошно та гіпс. Додайте трохи олії. Усе ретельно перемішайте.

саморобну отруту розкладіть по тарілках. Гризуни почнуть їсти її та помиратимуть.

До речі, миші дуже вибагливі створіння. Вони ненавидять запахи полину, кінзи, м’яти, бузини та ромашки. Також гризунів відлякують аромати коріандру, столового оцту та хлорки.

Тому, аби вивести мишей, можна розкласти по будинку букетики з цих рослин. Аромат точно не сподобається мишам і вони покинуть вашу оселю.

Як вигнати мишей з будинку

Існує кілька дієвих методів, які допоможуть позбутися мишей. Найвідоміший варіант – встановити мишоловки. Таким способом вилову мишей люди користуються вже багато років, і недарма, адже це дійсно ефективно!

Мишоловку зазвичай ставлять з приманками – шматочком ковбаски чи сиру, який обожнюють гризуни. Краще встановлювати пастки біля сміттєвого відра, ближче до плінтусів і поруч з дірками (якщо миші вже встигли прогризти вам стіни чи меблі).

Але з мишоловками слід бути дуже обережними, адже в пастку може випадково потрапити хтось з членів родини чи домашній улюбленець.

Також останнім часом дуже актуальними стали ультразвукові відлякувачі. Вони впливають на слух гризунів потужним ультразвуком певної частоти. Це викликає у них паніку та біль у вухах. А люди цього звуку не чують.

В таких умовах миші просто не зможуть жити, тому покинуть вашу оселю.

Ще можна спробувати розкласти по будинку спеціальну отруту. Її можна купити в будь-якому спеціалізованому магазині.

Сучасна отрута від гризунів може приємно пахнути та мати вигляд льодяників, тому залишайте її там, де не дістануть діти та домашні тварини.