Усі прагнуть того, аби вдома завжди був приємний аромат свіжості та чистоти. Проте досягнути цього вкрай важко особливо перед святами, коли на кухні постійно щось смажиться, вариться та запікається.

Аромати смаженої їжі заполоняють усю квартиру і в оселі зʼявляється специфічний запах. Як позбутися запаху смаженої їжі у квартирі, дізнавалися Факти ICTV.

Запах смаженої їжі у квартирі: як позбутися

Ця проблема особливо знайома мешканцям маленьких квартир, адже усі аромати від плити та духовки швидко розповсюджуються по всій оселі.

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Цікаво, що навіть хороша витяжка не завжди рятує ситуацію. Тому, аби швидко позбутися сторонніх запахів, відкривайте вікна під час приготування їжі та обовʼязково провітрюйте приміщення після.

В ідеалі — створити протяг. Якщо маєте можливість, разом з вікном відкрийте вхідні двері на 10-15 сек. Це допоможе швидко вигнати з квартири важке та пахуще повітря.

Крім того, без провітрювання усі аромати будуть осідати на текстилі та шпалерах, а з цим боротися набагато важче.

Також можна зробити генеральне прибирання. Ретельно витріть пил, помийте підлогу та усі поверхні вологою ганчіркою. Особливу увагу приділіть кухні.

Прибирання допоможе швидше позбутися неприємних ароматів. А для 100% результату, під час прибирання провітрюйте оселю!

Також можна спробувати вигнати запах іншими ароматами. У цьому вам допоможуть ароматичні палички: їх потрібно розставити в кожній кімнаті. Не забудьте провітрити квартиру!

Замість ароматичних паличок можна використати покупну парфумерію для дому. Сьогодні можна знайти безліч різних ароматів, які точно зможуть впоратися із запахами смаженої їжі.

Якщо витрачати гроші на спеціальну парфумерію бажання немає, можна розкласти по оселі шкірки від цитрусових. Це може бути апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут чи памело.

До речі, якщо запах смаженої їжі вже посилився у вашій квартирі, обовʼязково очистіть усе кухонне приладдя (сковорідки, каструлі, чайники тощо) та саму кухню.

Ба більше, пил, що осідає всередині витяжки, теж збирає запахи смаженої їжі. Тому саме кухня може стати джерелом неприємного аромату в квартирі!

Народні методи

Існують нетрадиційні методи, які допомагають позбуватися будь-яких сторонніх запахів: