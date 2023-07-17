Як вивести кров з постільної білизни – 6 способів

Усім господиням відомо, що вивести плями крові з тканини – завдання із зірочкою. Особливо, якщо криваві сліди вже засохли.

Щоб бурі плями не зіпсували вам постіль, потрібно знати, як та чим виводити неприємні сліди з тканини.

Як вивести кров з постільної білизни – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Корисні поради

Перш ніж розпочинати виведення крові, слід памʼятати про важливі правила, які полегшать прання та очищення тканини:

Брудну постільну білизну не варто прати на високих температурах чи замочувати у гарячій воді, адже кров може згорнутися, що значно ускладнить виведення плями.

Свіжу пляму легко вимити холодною чи теплою водою.

Очищувати постільну білизну від крові потрібно якнайшвидше, доки забруднення не встигло глибоко проникнути в тканину. Це дуже важливо.

Перед застосуванням будь-якого способу для очищення білизни ретельно прополощіть її під струменем холодної води та замочіть на кілька годин. Такі дії допоможуть ефективніше та швидше вивести криваві сліди з тканини.

Як вивести кров з постільної білизни

Господарське мило

Спершу потрібно замочити брудне простирадло у холодній воді на годину-дві. Потім намильте забруднену білизну господарським милом та залиште ще на годину.

Потім сполосніть постільну білизну та виперіть у пральній машині.

Оцет

Для цього способу потрібно розвести столовий оцет з водою у рівних пропорціях (оцет у чистому вигляді може зіпсувати тканину, особливо кольорову).

Занурте брудну білизну в готовий розчин та залиште на пів години.

По закінченню часу нанесіть на залишки плями господарське мило чи пральний порошок, ретельно сполосніть простирадло руками.

Для ідеального результату можна відправити білизну у пральну машину та випрати як зазвичай.

Картопляний крохмаль

Він допоможе вивести свіжу пляму крові з вашої постільної білизни. Для цього потрібно змішати крохмаль з водою до утворення каші та нанести суміш на забруднення.

Залиште постіль на годину (важливо, щоб суміш засохла). Потім очистьте простирадло від засохлого крохмалю та виперіть у пральній машині.

Якщо пляма не зникла з першого разу, можна повторити процедури чи замінити крохмаль на соду.

Сіль

Вона допоможе вивести старі криваві плями з постільної білизни. Вам необхідно:

Приготувати розчин: 2 ч. ложки кухонної солі розведіть в пів літра води. Замочіть простирадло в розчині на дві-три години. Ретельно прополощіть постіль та відправте в пральну машину.

До речі, сіль також можна насипати на попередньо змочену тканину та втирати зубною щіткою до повного очищення.

Після цього потрібно буде промити простирадло під струменем холодної води.

Аспірин

Засохлі сліди крові можна вивести за допомогою однієї таблетки аспірину. Для цього розчиніть пів таблетки у склянці води, змочіть ватний диск у розчині та обережно потріть забруднене місце.

Після процедури прополощіть постіль та дайте їй висохнути.

Перекис водню

Він вступає в реакцію з кров’ю, тому зможе легко вивести плями з вашої постільної білизни.

Спершу змочіть ватний диск у перекису та ненадовго прикладіть до плями. Кривавий слід розм’якне та частково вбереться в вату.

Замініть ватний диск на чистий та повторіть процедуру. Повторюйте процедуру до тих пір, поки пляма повністю не зникне.

Потім промийте забруднену ділянку з милом та сполосніть постіль. Після цього можете відправити у пральну машину як зазвичай.