Как вывести кровь из постельного белья — 6 способов

Всем хозяйкам известно, что вывести пятна крови с ткани — задача со звездочкой. Особенно, если кровавые следы уже засохли.
Чтобы бурые пятна не испортили вам постель, нужно знать, как и чем выводить неприятные следы.
Как вывести кровь из постельного белья — читайте в материале Фактов ICTV.
Полезные советы
Прежде чем начинать, следует помнить о важных правилах, которые облегчат стирку и очистку ткани:
- Грязное постельное белье не стоит стирать на высоких температурах или замачивать в горячей воде, ведь кровь может свернуться, что значительно затруднит выведение пятна.
- Свежее пятно легко вымыть холодной или теплой водой.
- Очищать постельное белье от крови нужно как можно быстрее, пока загрязнение не успело глубоко проникнуть в ткань. Это очень важно.
- Перед применением любого способа для очистки белья тщательно прополощите ее под струей холодной воды и замочите на несколько часов. Такие действия помогут эффективнее и быстрее вывести кровавые следы с ткани.
Как вывести кровь из постельного белья
Хозяйственное мыло
Сначала вам нужно замочить грязную простыню в холодной воде на час или два. Затем намыльте загрязненное белье хозяйственным мылом и оставьте еще на час.
Затем сполосните постельное белье и постирайте в стиральной машине.
Уксус
Для этого способа нужно развести столовый уксус с водой в равных пропорциях (уксус в чистом виде может испортить ткань, особенно цветную).
Погрузите грязное белье в готовый раствор и оставьте на пол часа.
По истечению времени нанесите на остатки пятна хозяйственное мыло или стиральный порошок, тщательно сполосните простыню руками.
Для идеального результата можно отправить белье в стиральную машину и постирать как обычно.
Картофельный крахмал
Он поможет удалить свежее пятно крови с постельного белья. Для этого нужно смешать крахмал с водой до образования каши и нанести смесь на загрязнения.
Оставьте постель на час (важно, чтобы смесь засохла). Затем очистите простыню от засохшего крахмала и постирайте в стиральной машине.
Если пятно не исчезло с первого раза, можно повторить процедуры или заменить крахмал на соду.
Соль
Она поможет вывести старые кровавые пятна с постельного белья. Вам необходимо:
- Приготовить раствор: 2 ч. ложки соли разведите в 0,5 л воды.
- Замочите простыню в растворе на два-три часа.
- Тщательно прополощите постель и отправьте в стиральную машину.
Кстати, соль также можно насыпать на предварительно смоченную ткань и втирать зубной щеткой до полной очистки.
После этого нужно будет промыть простыню под струей холодной воды.
Аспирин
Засохшие следы крови можно вывести с помощью одной таблетки аспирина. Для этого растворите половину таблетки в стакане воды, смочите ватный диск в растворе и осторожно потрите загрязненное место.
После процедуры прополощите постель и дайте ей высохнуть.
Перекись водорода
Он вступает в реакцию с кровью, поэтому сможет легко удалить пятна с постельного белья.
Сначала смочите ватный диск перекисью и ненадолго нанесите на пятно. Кровавый след размякнет и частично впитается в вату.
Замените ватный диск на чистый и повторите процедуру. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.
Затем промойте загрязненный участок с мылом и сполосните постель. После этого можете отправить в стиральную машину как обычно.