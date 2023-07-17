Как вывести кровь из постельного белья — 6 способов

Всем хозяйкам известно, что вывести пятна крови с ткани — задача со звездочкой. Особенно, если кровавые следы уже засохли.

Чтобы бурые пятна не испортили вам постель, нужно знать, как и чем выводить неприятные следы.

Как вывести кровь из постельного белья — читайте в материале Фактов ICTV.

Полезные советы

Прежде чем начинать, следует помнить о важных правилах, которые облегчат стирку и очистку ткани:

Грязное постельное белье не стоит стирать на высоких температурах или замачивать в горячей воде, ведь кровь может свернуться, что значительно затруднит выведение пятна.

Свежее пятно легко вымыть холодной или теплой водой.

Очищать постельное белье от крови нужно как можно быстрее, пока загрязнение не успело глубоко проникнуть в ткань. Это очень важно.

Перед применением любого способа для очистки белья тщательно прополощите ее под струей холодной воды и замочите на несколько часов. Такие действия помогут эффективнее и быстрее вывести кровавые следы с ткани.

Как вывести кровь из постельного белья

Хозяйственное мыло

Сначала вам нужно замочить грязную простыню в холодной воде на час или два. Затем намыльте загрязненное белье хозяйственным мылом и оставьте еще на час.

Затем сполосните постельное белье и постирайте в стиральной машине.

Уксус

Для этого способа нужно развести столовый уксус с водой в равных пропорциях (уксус в чистом виде может испортить ткань, особенно цветную).

Погрузите грязное белье в готовый раствор и оставьте на пол часа.

По истечению времени нанесите на остатки пятна хозяйственное мыло или стиральный порошок, тщательно сполосните простыню руками.

Для идеального результата можно отправить белье в стиральную машину и постирать как обычно.

Картофельный крахмал

Он поможет удалить свежее пятно крови с постельного белья. Для этого нужно смешать крахмал с водой до образования каши и нанести смесь на загрязнения.

Оставьте постель на час (важно, чтобы смесь засохла). Затем очистите простыню от засохшего крахмала и постирайте в стиральной машине.

Если пятно не исчезло с первого раза, можно повторить процедуры или заменить крахмал на соду.

Соль

Она поможет вывести старые кровавые пятна с постельного белья. Вам необходимо:

Приготовить раствор: 2 ч. ложки соли разведите в 0,5 л воды. Замочите простыню в растворе на два-три часа. Тщательно прополощите постель и отправьте в стиральную машину.

Кстати, соль также можно насыпать на предварительно смоченную ткань и втирать зубной щеткой до полной очистки.

После этого нужно будет промыть простыню под струей холодной воды.

Аспирин

Засохшие следы крови можно вывести с помощью одной таблетки аспирина. Для этого растворите половину таблетки в стакане воды, смочите ватный диск в растворе и осторожно потрите загрязненное место.

После процедуры прополощите постель и дайте ей высохнуть.

Перекись водорода

Он вступает в реакцию с кровью, поэтому сможет легко удалить пятна с постельного белья.

Сначала смочите ватный диск перекисью и ненадолго нанесите на пятно. Кровавый след размякнет и частично впитается в вату.

Замените ватный диск на чистый и повторите процедуру. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

Затем промойте загрязненный участок с мылом и сполосните постель. После этого можете отправить в стиральную машину как обычно.