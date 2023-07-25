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Як вивести чорних жуків у будинку: надійні методи

25 Липня 2023, 14:39
Анна Голішевська редакторка стрічки
Жуки
Джерело: Unsplash

Неприємних комах у квартирах чи приватних будинках можна побачити частенько. Особливо – влітку. Що робити з традиційними тарганами й міллю знають практично всі. Однак у боротьбі із жуками ці методи не працюють.

Як вивести чорних жуків у будинку й що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як вивести чорних жуків та якими вони бувають: найпопулярніші види

Для ефективної боротьби із комахами для початку потрібно знати, з чим взагалі ви маєте справу. Існує досить багато різновидів жуків цього типу, але справжню небезпеку для людини і її майна представляють лише три з них:

  • короїди (дрібні чорні або темно-коричневі жуки, на кінці тіла мають характерний скіс);
  • точильники (мають витягнуте циліндричне, інколи овальне тіло, сплощене зверху);
  • вусачі (можна впізнати за довжелезними вусами, адже вони в кілька разів довші за тіло комахи).

Як вивести чорних жуків у будинку й чому вони з’являються

Найчастіше комах просто випадково заносять ще личинками разом з вуличним брудом або зі старими меблями. Але бувають випадки, коли жужелиці самостійно селяться в будинку. Їх часто приваблює світло, яке горить ввечері у вікнах. Тому потрібно обов’язково убезпечитися від них за допомогою москітних сіток.

Чорні жуки у квартирі або будинку: профілактика 

Одним із найважливіших правил профілактики є регулярне прибирання приміщення.

Якщо у квартиру ви плануєте ввезти старі меблі або інші предмети з дерева, їх потрібно заздалегідь оглянути й обробити спеціальними засобами – інсектицидами.

Через те що жуки найчастіше потрапляють в будинок через відкриті вікна, варто все ж задуматися про встановлення москітних сіток.

Як вивести чорних жуків у будинку: народні методи

Якщо ви помітили шкідників на якомусь дерев’яному предметі, то цю річ краще спалити. Але якщо ця річ занадто цінна або вони оселилися в дерев’яній підлозі, можна скористатися такими народними методами:

  1. Сіль. Поверхню конструкції або предмета просто натріть концентрованим розчином солі.
  2. Фтористий натрій. Для приготування розчину змішайте воду та натрій й залийте все це в пульверизатор. Цим складом обробіть всі дерев’яні поверхні в будинку.
  3. Смола і нафталін. Змішайте їх в рівних пропорціях і тонким шаром нанесіть на дерев’яні предмети.
  4. Гаряча оліфа. Просто просочіть нею деревину.
  5. Вазелін. Змастіть цим засобом місця з високою концентрацією жуків.
  6. Якщо чорні жуки оселилися в будинку не так давно, спробуйте регулярно і часто фарбувати конструкції гасом, моторним мастилом або лляною олією.

Якщо засоби від жуків не допомагають –  викличте спеціалістів.

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