Неприємних комах у квартирах чи приватних будинках можна побачити частенько. Особливо – влітку. Що робити з традиційними тарганами й міллю знають практично всі. Однак у боротьбі із жуками ці методи не працюють.

Як вивести чорних жуків у будинку й що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як вивести чорних жуків та якими вони бувають: найпопулярніші види

Для ефективної боротьби із комахами для початку потрібно знати, з чим взагалі ви маєте справу. Існує досить багато різновидів жуків цього типу, але справжню небезпеку для людини і її майна представляють лише три з них:

короїди (дрібні чорні або темно-коричневі жуки, на кінці тіла мають характерний скіс);

точильники (мають витягнуте циліндричне, інколи овальне тіло, сплощене зверху);

вусачі (можна впізнати за довжелезними вусами, адже вони в кілька разів довші за тіло комахи).

Як вивести чорних жуків у будинку й чому вони з’являються

Найчастіше комах просто випадково заносять ще личинками разом з вуличним брудом або зі старими меблями. Але бувають випадки, коли жужелиці самостійно селяться в будинку. Їх часто приваблює світло, яке горить ввечері у вікнах. Тому потрібно обов’язково убезпечитися від них за допомогою москітних сіток.

Чорні жуки у квартирі або будинку: профілактика

Одним із найважливіших правил профілактики є регулярне прибирання приміщення.

Якщо у квартиру ви плануєте ввезти старі меблі або інші предмети з дерева, їх потрібно заздалегідь оглянути й обробити спеціальними засобами – інсектицидами.

Через те що жуки найчастіше потрапляють в будинок через відкриті вікна, варто все ж задуматися про встановлення москітних сіток.

Як вивести чорних жуків у будинку: народні методи

Якщо ви помітили шкідників на якомусь дерев’яному предметі, то цю річ краще спалити. Але якщо ця річ занадто цінна або вони оселилися в дерев’яній підлозі, можна скористатися такими народними методами:

Сіль. Поверхню конструкції або предмета просто натріть концентрованим розчином солі. Фтористий натрій. Для приготування розчину змішайте воду та натрій й залийте все це в пульверизатор. Цим складом обробіть всі дерев’яні поверхні в будинку. Смола і нафталін. Змішайте їх в рівних пропорціях і тонким шаром нанесіть на дерев’яні предмети. Гаряча оліфа. Просто просочіть нею деревину. Вазелін. Змастіть цим засобом місця з високою концентрацією жуків. Якщо чорні жуки оселилися в будинку не так давно, спробуйте регулярно і часто фарбувати конструкції гасом, моторним мастилом або лляною олією.

Якщо засоби від жуків не допомагають – викличте спеціалістів.