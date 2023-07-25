Неприятных насекомых в квартирах или частных домах можно увидеть частенько. Особенно – летом. Что делать с традиционными тараканами и молью знают практически все. Однако в борьбе с жуками эти методы не работают. Как вывести черных жуков в доме и что для этого нужно – читайте в материале.
Как вывести черных жуков и какими они бывают: самые популярные виды
Для эффективной борьбы с насекомыми для начала нужно знать, с чем вообще вы имеете дело. Существует достаточно много разновидностей жуков этого типа, но подлинную опасность для человека и его имущества представляют только 3 из них:
- короеды (мелкие черные или темно-коричневые жуки, на конце тела имеют характерный скос);
- точильщики (имеют вытянутое цилиндрическое, иногда овальное тело, уплощенное сверху);
- усачи (можно узнать по длиннющим усам, ведь они в несколько раз длиннее тела насекомого).
Как вывести черных жуков в доме и почему они появляются
Чаще всего насекомых просто случайно заносят еще личинками вместе с уличной грязью или со старой мебелью. Но бывают случаи, когда жужелицы самостоятельно селятся в доме. Их часто привлекает свет, горящий вечером в окнах. Поэтому нужно обязательно уберечься от них с помощью москитных сеток.
Черные жуки в квартире или доме: профилактика
Одним из важнейших правил профилактики является регулярная уборка помещения.
Если в квартиру вы планируете ввезти старую мебель или другие предметы из дерева, ее нужно заранее осмотреть и обработать специальными средствами – инсектицидами.
Из-за того, что жуки чаще всего попадают в дом через открытые окна, стоит все же задуматься об установке москитных сеток.
Как вывести черных жуков в доме: народные методы
Если вы заметили вредителей на каком-нибудь деревянном предмете, то эту вещь лучше сжечь. Но если эта вещь слишком ценна (или они поселились в деревянном полу), используйте разные способы. К народным относятся следующие:
- Соль. Для приготовления средства от жуков поверхность конструкции или предмета просто натрите концентрированным раствором соли.
- Фтористый натрий. Для приготовления раствора смешайте воду и натрий и залейте в пульверизатор. Этим составом отделайте все деревянные поверхности в доме.
- Смола и нафталин. Смешайте эти составы в равных пропорциях и тонким слоем нанесите на деревянные предметы.
- Горячая олифа. Просто пропитайте ею древесину.
- Вазелин. Смажьте этим средством места с высокой концентрацией жуков.
- Если черные жуки поселились в доме не так давно, попробуйте регулярно и часто окрашивать конструкции керосином, проворным или льняным маслом.
- Если средства от жуков не помогают – вызовите специалистов.