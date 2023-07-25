Неприятных насекомых в квартирах или частных домах можно увидеть частенько. Особенно – летом. Что делать с традиционными тараканами и молью знают практически все. Однако в борьбе с жуками эти методы не работают. Как вывести черных жуков в доме и что для этого нужно – читайте в материале.

Как вывести черных жуков и какими они бывают: самые популярные виды

Для эффективной борьбы с насекомыми для начала нужно знать, с чем вообще вы имеете дело. Существует достаточно много разновидностей жуков этого типа, но подлинную опасность для человека и его имущества представляют только 3 из них:

короеды (мелкие черные или темно-коричневые жуки, на конце тела имеют характерный скос);

точильщики (имеют вытянутое цилиндрическое, иногда овальное тело, уплощенное сверху);

усачи (можно узнать по длиннющим усам, ведь они в несколько раз длиннее тела насекомого).

Как вывести черных жуков в доме и почему они появляются

Чаще всего насекомых просто случайно заносят еще личинками вместе с уличной грязью или со старой мебелью. Но бывают случаи, когда жужелицы самостоятельно селятся в доме. Их часто привлекает свет, горящий вечером в окнах. Поэтому нужно обязательно уберечься от них с помощью москитных сеток.

Черные жуки в квартире или доме: профилактика

Одним из важнейших правил профилактики является регулярная уборка помещения.

Если в квартиру вы планируете ввезти старую мебель или другие предметы из дерева, ее нужно заранее осмотреть и обработать специальными средствами – инсектицидами.

Из-за того, что жуки чаще всего попадают в дом через открытые окна, стоит все же задуматься об установке москитных сеток.

Как вывести черных жуков в доме: народные методы

Если вы заметили вредителей на каком-нибудь деревянном предмете, то эту вещь лучше сжечь. Но если эта вещь слишком ценна (или они поселились в деревянном полу), используйте разные способы. К народным относятся следующие: