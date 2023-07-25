Таргани – це комахи, які дуже добре й швидко пристосовуються до квартирних умов. Цікаво, що з-поміж інших їх вирізняє високе виживання навіть в умовах підвищеного рівня радіації.

Якщо у вашій багатоповерхівці є підвали, засмічені сміттєпроводи та завалені мотлохом сходові майданчики, то певно, ви зіштовхнетеся з цими шкідниками рано чи пізно. Як вивести тарганів з квартири та які засоби при цьому використовувати – читайте в матеріалі.

Як визначити, чи є у вашій квартирі таргани: найочевидніші ознаки

Якщо ви вдень не бачите тарганів у квартирі, це не означає, що їх немає. Адже вони переміщаються найчастіше не вдень, а вночі. Крім цього шкідники залишають по собі специфічні сліди, за якими їх можна легко ідентифікувати. Наприклад:

характерний запах на кухні (вони виділяють особливі феромони, які приваблюють у квартиру інших шкідників);

коричневі точки на підлозі, стінах, робочих поверхнях на кухні;

кладки яєць тарганів (виглядають невеликими та довгастими).

Як вивести тарганів з квартири: хімічні препарати

Для ефективної боротьби часто використовують спеціальні засоби. Наприклад:

аерозолі в балончиках;

гелі;

олівці;

липкі стрічки;

порошкові засоби.

Як вивести тарганів з квартири народними методами

Борна кислота. Порошок просто додайте в пюре зі звареного накруто яєчного жовтка або картоплі. Зробіть невеличкі кульки та розкладіть їх у місця перебування тарганів. Пастки-капкани. Для цього візьміть папір із клейової поверхні та складіть пастку у вигляді хатинки. Встановіть її там, де багато тарганів. У центр покладіть трішки цукру. Нашатирний спирт. Просто додайте засіб у воду і помийте нею підлогу, всі інші поверхні в будинку.

Однак якщо хімічні та народні засоби не допомагають, варто викликати спеціалістів (службу дезінсекції від тарганів).