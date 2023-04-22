З весни до середини осені домашні тварини, які гуляють в парках, схильні до ризику підхопити кліща. У цей період комахи особливо активні й небезпечні, через те, що можуть бути переносниками кліщового енцефаліту. Як витягнути кліща в собаки в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Яку небезпеку несуть кліщі
Ветеринар, грумер Карина Гордієнко зазначає, що кліщі бувають підшкірними та вушними. Найнебезпечнішою хворобою є піроплазмоз. На жаль, це не просто небезпечне, це смертельне захворювання.
Якщо вашого улюбленця вкусив кліщ, не панікуйте. Заспокойтеся, краще звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.
Але, якщо у вас зараз немає такої можливості, то видалення паразита можливе і в домашніх умовах.
Як витягнути кліща в собаки у домашніх умовах: покрокова інструкція
- Місце, де кліщ присмоктався, змастіть олією, це послабить його хватку.
- Через секунд 8-15 виверніть кліща проти годинникової стрілки за допомогою пінцету.
- Дуже важливо видалити паразита повністю, не залишивши в тілі вашого улюбленця його голівку.
- Після видалення необхідно місце укусу обробити спиртовим розчином чи 5% розчином йоду.
Ознаки укусу кліща через кілька днів:
- тварина може стати млявою і почати відмовлятися від їжі;
- у тому місці, де кліщ присмоктався до собаки, може з’явитися свербіж, тому ваша собака може почати сильно свербіти або тертися про все поспіль;
- якщо це вушний кліщ, то можуть з’явитись виділення з раковини коричневого кольору з неприємним запахом;
- можливе збільшення температури тіла тварини з нормальною до 40-41 С;
- домішка крові в сечі, пожовтіння білків очей – це ті симптоми, які потребують швидкого звернення до ветеринара.
Для того, щоб ці кровососні паразити не турбували вашого друга, необхідно проводити спеціальну профілактику. На сьогодні існує величезна кількість варіантів це: шампуні, спреї, таблетки, нашийники, а також спеціальні краплі на холку тварини.
Але, на жаль, навіть усі ці препарати не здатні надати стовідсоткової гарантії.
Кліщі – це не привід закритися вдома в чотирьох стінах і тихенько боятися вийти на вулицю. Проводьте на природі стільки часу, скільки вам тільки захочеться, просто стежте за своїм улюбленцем, намагайтеся уникати високої трави й не забувайте про профілактику. Тоді всі будуть здорові та щасливі!