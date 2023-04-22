З весни до середини осені домашні тварини, які гуляють в парках, схильні до ризику підхопити кліща. У цей період комахи особливо активні й небезпечні, через те, що можуть бути переносниками кліщового енцефаліту. Як витягнути кліща в собаки в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Яку небезпеку несуть кліщі

Ветеринар, грумер Карина Гордієнко зазначає, що кліщі бувають підшкірними та вушними. Найнебезпечнішою хворобою є піроплазмоз. На жаль, це не просто небезпечне, це смертельне захворювання.

Якщо вашого улюбленця вкусив кліщ, не панікуйте. Заспокойтеся, краще звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

Але, якщо у вас зараз немає такої можливості, то видалення паразита можливе і в домашніх умовах.

Як витягнути кліща в собаки у домашніх умовах: покрокова інструкція

Місце, де кліщ присмоктався, змастіть олією, це послабить його хватку. Через секунд 8-15 виверніть кліща проти годинникової стрілки за допомогою пінцету. Дуже важливо видалити паразита повністю, не залишивши в тілі вашого улюбленця його голівку. Після видалення необхідно місце укусу обробити спиртовим розчином чи 5% розчином йоду.

Ознаки укусу кліща через кілька днів:

тварина може стати млявою і почати відмовлятися від їжі;

у тому місці, де кліщ присмоктався до собаки, може з’явитися свербіж, тому ваша собака може почати сильно свербіти або тертися про все поспіль;

якщо це вушний кліщ, то можуть з’явитись виділення з раковини коричневого кольору з неприємним запахом;

можливе збільшення температури тіла тварини з нормальною до 40-41 С;

домішка крові в сечі, пожовтіння білків очей – це ті симптоми, які потребують швидкого звернення до ветеринара.

Для того, щоб ці кровососні паразити не турбували вашого друга, необхідно проводити спеціальну профілактику. На сьогодні існує величезна кількість варіантів це: шампуні, спреї, таблетки, нашийники, а також спеціальні краплі на холку тварини.

Але, на жаль, навіть усі ці препарати не здатні надати стовідсоткової гарантії.

Кліщі – це не привід закритися вдома в чотирьох стінах і тихенько боятися вийти на вулицю. Проводьте на природі стільки часу, скільки вам тільки захочеться, просто стежте за своїм улюбленцем, намагайтеся уникати високої трави й не забувайте про профілактику. Тоді всі будуть здорові та щасливі!