С весны до середины осени домашние животные, гуляющие в парках, подвержены риску подхватить клеща. В этот период насекомые особенно активны и опасны, так как могут быть переносчиками клещевого энцефалита. Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях – читайте в материале.

Какую опасность несут клещи

Ветеринар, грумер Карина Гордиенко отмечает, что клещи бывают подкожными и ушными. Наиболее опасной болезнью является пироплазмоз.

К сожалению, это не просто опасное, это смертельное заболевание. Если вашего любимца укусил клещ, не паникуйте. Успокойтесь, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Но если у вас сейчас нет такой возможности, то удаление паразита возможно и в домашних условиях.

Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях: пошаговая инструкция

Место, где клещ присосался, смажьте растительным маслом, это ослабит его хватку. Через секунд 8-15 выверните клеща против часовой стрелки с помощью пинцета. Очень важно удалить паразита полностью, не оставив в теле вашего любимца его головку. После удаления необходимо место укуса обработать спиртовым или 5% раствором йода.

Признаки укуса клеща через несколько дней:

животное может стать вялым и начать отказываться от пищи;

в том месте, где клещ присосался к собаке, может появиться зуд, поэтому ваша собака может начать сильно чесаться или тереться обо все подряд;

если это ушной клещ, то могут появиться выделения из раковины коричневого цвета с неприятным запахом;

возможно увеличение температуры тела животного с нормальной до 40-41 С;

примесь крови в моче, пожелтение белков глаз – это те симптомы, которые требуют быстрого обращения к ветеринару.

Для того чтобы эти кровососущие паразиты не беспокоили вашего друга, необходимо проводить специальную профилактику. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, это: шампуни, спреи, таблетки, ошейники, а также специальные капли на холке животного.

Но, к сожалению, даже все эти препараты не способны предоставить стопроцентную гарантию.

Клещи – это не повод закрыться дома в четырех стенах и тихонько бояться выйти на улицу. Проводите на природе столько времени, сколько вам только захочется, просто следите за своим любимцем, старайтесь избегать высокой травы и не забывайте о профилактике. Тогда все будут здоровы и счастливы!