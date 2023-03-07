Щеплення – обовʼязкова процедура для усіх домашніх улюбленців, особливо для песиків. Без щеплень собака може підхопити захворювання та померти. До того ж вакцинувати собак потрібно будь-якої породи.

Коли та які щеплення потрібно робити собакам і як часто повторювати процедуру – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Щеплення собак: навіщо робити та як це впливає на тварину

Вакцинація – це введення ослабленого або вбитого збудника захворювання в організм собаки. Роблять це для того, аби імунна система тварини виробила антитіла й захистила організм від зараження. Загалом принцип вакцинації для собак і людей мало чим відрізняється.

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Щеплення вашого улюбленця – єдиний спосіб захистити не лише песика, а й оточення, від небезпечних інфекційних захворювань, наприклад, від сказу. Тому щеплення собак є дійсно дуже важливою процедурою.

Цуценятам ставлять кілька вакцин, а після дорослішання щеплення повторюють раз на рік до кінця життя тваринки. Це допомагає підтримувати імунітет.

Насправді вакцинація – дуже велике навантаження на організм тварини, тому перед щепленням варто переконатися, що песик повністю здоровий.

За два тижні до щеплення собаці обов’язково дають антигельмінтні препарати, навіть якщо у нього, на перший погляд, немає паразитів.

В день самого щеплення ветеринари не радять вигулювати собак, проте улюбленця потрібно нагодувати за кілька годин до процедури неважкою їжею!

Коли потрібно робити щеплення собакам – схема та дія вакцини

Ветеринар Вікторія ділиться рекомендаціями та правильною схемою прищеплювання собак.

Вік собаки Яке щеплення? Від чого захищає песика 8-10 тижнів Перше щеплення Це щеплення від чуми м’ясоїдних, парвовірусного ентериту, аденовірусу, парагрипу + окремо можна додати від лептоспірозу. 11-14 тижнів Друга вакцинація Проводиться такими самими компонентами, що й перше щеплення. Без двох доз імунітет не повноцінний. 14-16 тижнів Третє щеплення Ця вакцинація проводиться від сказу.

– Тобто, від першої вакцинації (яка робиться для зручності у віці 10 тижнів) має минути 21-28 днів до кожного наступного щеплення, – радить ветеринар.

До речі, простежте, аби вакцина від сказу була проставлена в паспорті тварини. В Україні це щеплення є обовʼязковим!

– У віці пів року чи року, собакам роблять закріплювальне щеплення. До цього щеплення також додають вакцину від сказу, – додає ветеринар.

Лікарка додає, що усі ці рекомендації та дані не вигадані з голови, а надані WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) – міжнародною ветеринарною асоціацією дрібних тварин.

Як часто потрібно вакцинувати дорослого собаку?

У віці року, а потім щорічно собаку прищеплюють від сказу, чуми м’ясоїдних, лептоспірозу, парвовірусного ентериту, інфекційного гепатиту.

У дорослому віці не можна пропускати вакцину, адже імунітет може не сформуватися. Якщо собака живе в болотистій або лісовій місцевості, то робити щеплення від лептоспірозу бажано кожних пів року.