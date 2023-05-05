Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою шерсті на одязі. До того ж, часто помічають сліди від кота чи собаки перед самим виходом. Тож доводиться бігти як є, але зовнішній вигляд не надихає. Як видалити шерсть з одягу під час прання, а також як зробити це швидко та якісно без прання – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Як прибрати шерсть з одягу під час прання

Єдиного методу позбутися проблеми немає, тому що все залежить від тканини та виду шерсті тварини. Проте є кілька дієвих методів, за допомогою яких можна видалити шерсть із речей.

Губка для збору шерсті під час прання

Щоб прибрати шерсть з одягу під час прання, потрібно взяти силіконову губку та помістити її в машинку разом із речами. Така губка допоможе прибрати волосся та шерсть тварин з одягу. Цей метод стане у пригоді власникам домашніх тварин. Водночас силіконова губка не вбирає в себе засіб для чищення і не псує одяг.

Також можна скористатися поролоновою губкою. Вони недорогі та мають нерівну поверхню, через що шерсть і волосся чіпляються до губки. Але перед використанням видаліть жорсткий шар з нової губки для миття посуду, оскільки ця частина розпадеться і лише зіпсує прання. Далі просто покладіть губку або шматок поролону й увімкніть пральну машинку.

Серветки-липучки для прання

Один із найпростіших способів – вологі серветки. Дві-три штуки потрібно покласти в барабан із брудними речами та ввімкнути режим прання. Серветка візьме на себе всю шерсть домашніх улюбленців. Важливо, щоб вона була щільною та при розтягуванні не рвалася. Краще обирати серветки без запаху.

Також є спеціальні серветки-“липучки”. Їхня вартість – від 80 грн за декілька штук. Метод не найдешевший, але дієвий.

Кульки для прання, які збирають шерсть

У продажу є спеціальні кульки, які борються не лише із злощасною шерстю, а й з нитками, волоссям і навіть ковтунцями. Тож, обираючи цей метод, ви вирішуєте одразу чотири проблеми.

Ефективність роботи залежить від завантаження барабана та розміру речей. На 1 кг білизни потрібно приблизно одну кульку. На практиці кульки не є ефективними для постільної білизни, не надто придатні для прання пуховиків, ковдр і подушок, тому що шерсть з них видаляють лише частково.

Пастка для вовни у пральній машині

Багаторазова пастка призначена для збирання шерсті, ворсу та волосся під час прання. Її потрібно покласти поверх білизни, вона підходить як для портативних, так і звичайних пральних машин. Плюс такого методу – сітка легко очищається після використання.

Коштує така радість на Rozetka або Prom.ua від 120 грн за штуку.

Попередня підготовка речей перед пранням

Щоб легше було позбутися шерсті на одязі, варто перед пранням виконати сушку. Киньте одяг, покритий шерстю, в сушильну машину й увімкніть режим “сушіння без нагріву”. Вкажіть час 10 хвилин, а далі огляньте речі.

Якщо на одязі залишилося багато шерсті, прокрутіть у сушильній машині ще 5 хвилин. Потім очистьте фільтр сушильної машини і покладіть одяг у пральну машину як завжди.

Як прибрати шерсть з речей без прання

Спосіб мокрих рук – найшвидший і невитратний метод. Просто намочіть руки водою та пройдіться по забрудненій поверхні. Але, на жаль, цей спосіб не прибере всю шерсть з одягу. Тому пропонуємо ще декілька лайфхаків.

Ролик

Необхідно придбати у магазині спеціальний липкий ролик, яким зможете збирати шерсть з одягу. Єдиний мінус цього методу в тому, що липка стрічка на ролику досить швидко закінчується.

Губка

Підійде звичайна губка для миття посуду, яку потрібно попередньо змочити водою. Вибирайте м’яку або жорстку частину губки, орієнтуючись на вид тканини.

Головна умова – губка має бути новою та ідеально чистою.

Бритва

Це досить затратний спосіб, який вимагатиме більше часу та сил. Але так ви зможете прибрати не лише шерсть, а й ковтунці з одягу. Та врахуйте, що цей метод підходить не всім видам тканини.