Будь-який холодильник видає шум під час роботи. Проте, якщо рівень шуму надто високий, це створює не лише дискомфорт, а і є приводом для проведення діагностики.

Як знизити рівень шуму холодильника, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому шумить холодильник

Причин може бути безліч. Найпоширеніша – робота компресора. Це найгучніша частина холодильника, яка складається з двигуна та насоса. В сучасних моделях компресор не займають багато місця, проте в старих холодильниках він може викликати неприємне дзижчання.

Крім компресора, шум може видавати каплезбірник. Цей невеликий контейнер розташований під компресором. Він може видавати шиплячий звук, у момент, коли з нього зливається вода.

Також на гучність роботи холодильника впливають його стінки, які розширюються та стискаються через різкі перепади температури, незбалансовані ніжки, які видають звуки, якщо холодильник неправильно встановлений, розхитані компоненти тощо.

Всередині холодильника відбувається багато процесів, які ми не бачимо, тому на гучність його роботи може вплинути будь-яка деталь, що вийшла з ладу.

Якщо шум холодильника стає з кожним днем все гіршим і докучає вам, радимо викликати майстра чи відвезти прилад на діагностику.

Як самостійно зменшити шум холодильника

Перше, що варто зробити, перевірити ніжки приладу. Навіть якщо холодильник встановлено правильно, ніжки можуть видавати неприємні звуки через вібрацію.

Щоб перевірити, чи саме ніжки створюють шум, злегка струсіть холодильник. Якщо він задеренчить, імовірніше, вам потрібно відрегулювати ніжки. Для цього можна викликати майстра або підкласти під кожну ніжку шматочок картону чи паперу, складеного у кілька разів.

Також можна спробувати поставити холодильник на грубий гумовий килимок. Адже матеріал вашої підлоги теж впливає на рівень шуму, який видає прилад. Килимок допоможе поглинути вібрації та прибрати зайві звуки.

Ще можна спробувати використати антивібраційні прокладки. Їх потрібно підкласти під ніжки холодильника, а якщо поєднати їх з килимком, то ви отримаєте взагалі безшумний результат.

Якщо гучні звуки видає компресор холодильника, то потрібно додати звукоізоляцію за приладом. Для цього потрібно купити звукоізоляційні плитки та закрити ними стіну, до якої примикає холодильник. Це допоможе значно зменшити рівень шуму, який видає техніка.

А ще можна спробувати заховати холодильник у нішу чи виготовити для нього кухонну шафку. Це природна звукоізоляція – якщо поставити холодильник в нішу, то вона блокуватиме звуки, які видають вентилятори чи компресор приладу.

Важливо! Якщо ви вирішили закрити холодильник нішею чи шафою, така “комора” повинна дуже добре провітрюватися, щоб прилад не перегрівався.

Якщо такі способи не допомогли покращити ситуацію, радимо звернутися до фахівця та провести діагностику приладу. Ситуація може бути набагато серйозніша і ваш холодильник може потребувати термінового ремонту чи заміни.