Если вы уезжаете на длительное время, то лучше отсоединить холодильник от сети. Это избавит вас от неприятного сюрприза по возвращении домой в виде плохого аромата или, что еще хуже, поломки устройства из-за перепадов электричества. Можно ли просто выключить холодильник из розетки — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли просто выключить холодильник из розетки?

Если неправильно отсоединить холодильник от питания, то как следствие можно получить лужи под ним. Это в свою очередь может привести к порче напольного покрытия или же к затоплению соседей снизу.

При этом мнение о том, что холодильник можно выключить, просто выдернув прибор из розетки, ошибочно для многих моделей. Отсоединение холодильника таким способом может причинить ущерб его функциональности. Поэтому далее рассмотрим способы отключения холодильников разных марок, а также универсальные методы.

Как выключить холодильник: универсальный способ

Чтобы отключить холодильник с механической системой терморегуляции, достаточно просто вытянуть шнур из розетки. Однако перед этим стоит прочитать инструкцию по эксплуатации прибора.

К примеру, есть модели, перед отсоединением которых, необходимо снизить температуру до минимума и только после этого отключать.

Кроме того, в некоторых марках холодильников предусмотрена специальная функция “отпуск”, запуск которой обеспечивает безопасную работу прибора при температуре +15°С. В таком режиме еда не испортится, а электричество будет расходоваться более экономно.

Чтобы правильно выключить холодильник, стоит соблюдать несколько универсальных для всех марок правил.

Правило № 1. Выключите питание устройства. Сигналом того, что вы отсоединили прибор, будет отсутствие привычного звука и света внутри холодильника. В случае перебоев с электричеством не будет риска возгорания.

Правило № 2. Вытащите все продукты из холодильника и морозильной камеры. Если этого не сделать, то они могут стать источником неприятного запаха.

Правило № 3. Протрите влажной тряпкой холодильник внутри, чтобы избавиться от остатков продуктов и запаха от них. Сделайте гигиеническую очистку всех поверхностей.

Правило № 4. Осуществите профилактику затопления. Для этого под холодильник поставьте поддон, в котором будет скапливаться талая вода. Также можно еще подложить тряпку.

Выключенный холодильник необходимо оставить с открытой дверцей. Это убережет прибор от плесени и появления посторонних запахов.

Как выключить холодильник и морозилку Samsung, LG, Атлант

В новых моделях холодильников Samsung и LG, чтобы остановить питание, необходимо всего лишь нажать кнопку на приборной панели. То есть нет надобности выдергивать штекер из розетки.

Однако в данных моделях не предусмотрена возможность отключения исключительно морозилки, их можно отсоединить только полностью. Если холодильник оснащен одним компрессором, то выключение в нем мотора приведет и к полному обесточиванию прибора.

Чтобы отключить морозилку в холодильнике Атлант с механической панелью управления, нужно регулятор температуры осторожно переместить в первую позицию, то есть на минимум. В ту же сторону необходимо повернуть и выключатель охлаждения камеры.

Для отключения морозилки с электронным типом панели следует активировать крайнюю кнопку слева. После этого все индикаторы потухнут, что и будет свидетельствовать о полном отключении морозилки.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как уменьшить уровень шума холодильника.