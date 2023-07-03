Підживлення – важливий етап догляду за городиною та садовими рослинами. Досвідчені городники та садівники точно знають, що регулярне внесення добрив – запорука гарного врожаю та кращого росту культур.

Інгредієнти, що додаються в добрива, можуть бути різними. Головне, аби вони сприяли росту рослин та зміцнювали їхню здатність протистояти шкідникам й хворобам.

Одним з популярних видів добрив вважається попіл. Ним часто підживлюють різні культури на городі та рослини у саду.

Однак потрібно пам’ятати, що цей засіб підійде не для усіх рослин.

Чи варто використовувати попіл як добриво, які рослини можна ним підживлювати та яку користь він несе для ґрунту – Факти ICTV запитали у спеціаліста із захисту рослин та знавця комах Олексія Колесника.

Чи можна використовувати попіл як добриво

Олексій Колесник зазначає, що попіл може слугувати чудовим добривом для багатьох видів рослин, але для ефективного використання потрібно знати його основні властивості.

– При використанні попелу необхідно врахувати його особливість, він має лужну реакцію, – каже експерт.

Тому попіл як добриво можна використовувати лише на кислих та слабокислих ґрунтах. Оскільки на лужних він лише погіршить ситуацію.

Перед застосуванням попелу обов’язково дізнайтеся, який тип ґрунту на ділянці. Для цього можна використати лакмусову паличку (продається в будь-якому садівничому магазині).

– Існують рослини, які не переносять таку реакцію субстрату. Наприклад, хвойним, азаліям, півоніям, папоротям та гортензіям – не сподобається добриво у вигляді попелу, – каже Колесник.

І навпаки, є рослини, яким чудово підійде лужна реакція ґрунту та добрив. Це лаванда, хризантеми, клематис, іпомея, астильба та багато інших. Також попелом можна підживити огірки, помідори, капусту, перець тощо.

Чим корисний попіл для ґрунту

Попіл – це калійне добриво. Калій потрібен для транспорту речовин в рослині та формування плодів.

– Рослини найбільш потребують його навесні та восени. Крім цього, попіл може покращувати фізичні властивості важких глинистих ґрунтів, – додає експерт.

Який попіл можна використовувати? За словами Колесника, як добриво можна використовувати тільки попіл з природних матеріалів, наприклад, дерево або солома. Такий попіл можна взяти з печей та вогнища.

Попіл як добриво: як використовувати

Добриво у вигляді попелу чудово підходить для полуниці та суниці. Підживлювати потрібно одразу після цвітіння, а на один кущик вносять 10-15 г попелу. Він захистить ягоди від шкідників та сірої гнилі.

Також попіл часто застосовують під час висаджування саджанців дерев і кущів в ґрунт. Невелику кількість попелу вносять, щоб рослина швидше адаптувалася до нових умов.

Якщо говорити про насіння культур, то не варто посипати його попелом. Річ у тім, що попіл підсипають під рослини та кущі, щоб він вступив в контакт із корінням. Тоді вони виростають сильнішими.

Доволі часто попіл використовують для рідкої підгодівлі рослин у саду та на городі. Для цього беруть 1 склянку попелу та розбавляють її на відро води (10 літрів). Готовою сумішшю поливають рослини лише під корінь.