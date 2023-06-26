Досвідчені городники знають, що цвітіння помідорів – хороший час для підживлення рослини.

Якісне підживлення допоможе помідорним кущам сформувати хороші завʼязі та позитивно вплине на врожай у майбутньому.

Чим можна підживити помідори під час цвітіння – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Підживлення помідорів під час цвітіння: як та чим

Є два способи підживлення:

позакореневе – проводиться шляхом обприскування листя, стебел помідорів і ґрунту навколо рослини. Такий спосіб підживлення допомагає отримати найкращі результати врожаю;

кореневе – внесення добрив у ґрунт. Рослина засвоює добрива за допомогою кореневої системи.

У першому разі помідори обприскують спеціальною сумішшю. Обприскати помідори під час цвітіння можна:

сечовиною;

йодом;

борною кислотою;

селітрою;

оцтом;

сироваткою.

Для рясного цвітіння помідорів потрібно взяти будь-яку речовину зі списку (знадобиться лише одна столова ложка) та розмішати у 10 літрах води. Розчин потрібно ретельно перемішати, а потім обприскати помідорні кущі під час цвітіння.

Таке підживлення дозволить покращити формування нових зав’язей.

– Зверніть увагу, що позакореневе підживлення потрібно проводити ввечері, коли сонце вже не таке активне, або вранці у похмурий день. Якщо сонце надто припікає, рідина просто випарується та може залишити опіки на листі.

Підживлення помідорів під корінь

Проводити кореневе підживлення помідорів під час цвітіння можна мінеральними добривами.

Для приготування суміші вам знадобиться:

фосфорне добриво – 20 г;

калійна сіль – 15 г;

селітра – 12 г.

Такої кількості вистачить для підживлення 1 кв. м помідорних кущів. Вам потрібно перемішати три компоненти та висипати готову суміш між рядами квітучих помідорів і присипати землею.

Також можна підживити квітучі помідори:

гранульованим чи подрібненим суперфосфатом з концентрацією фосфору не більш ніж 18%;

подвійним суперфосфатом – насиченіше добриво з фосфором концентрацією від 40 до 50%;

калійною сіллю, в якій міститься 30-42% чистого калію;

хлоридом калію (концентрація калію – не менш ніж 53%);

сульфатом калію (концентрація калію – від 45 до 56%).

Також підживити помідори під час цвітіння можна органічними добривами. Для цього підійдуть: