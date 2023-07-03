Подкормка — важный этап ухода за овощами и садовыми растениями. Опытные огородники и садоводы точно знают, что регулярное внесение удобрений — залог хорошего урожая и роста культур.

Ингредиенты, добавляемые в удобрения, могут быть разными. Главное, чтобы они способствовали росту растений и укрепляли их способность противостоять вредителям и болезням.

Одним из популярных видов удобрений считается пепел. Им часто подкармливают различные культуры на огороде и растения в саду.

Однако нужно помнить, что это средство подойдет не для всех растений.

Стоит ли использовать пепел в качестве удобрения, какие растения можно им подкармливать и какую пользу он несет для почвы — Факты ICTV спросили у специалиста по защите растений и знатока насекомых Алексея Колесника.

Можно ли использовать пепел в качестве удобрения

Алексей Колесник отмечает, что пепел может служить отличным удобрением для многих видов растений, но для эффективного использования необходимо знать его основные свойства.

— При использовании пепла необходимо учесть его особенность, он имеет щелочную реакцию, — говорит эксперт.

Поэтому пепел в качестве удобрения можно использовать только на кислых и слабокислых почвах. Поскольку на щелочных он лишь усугубит ситуацию.

Перед применением пепла обязательно узнайте, какой тип почвы на участке. Для этого можно использовать лакмусовую палочку (продается в любом садоводческом магазине).

— Существуют растения, которые не переносят такую реакцию субстрата. Например, хвойным, азалиям, пионам, папоротникам и гортензиям не понравится удобрение в виде пепла, — говорит Колесник.

И наоборот, есть растения, которым отлично подойдет щелочная реакция почвы и удобрений. Это лаванда, хризантемы, клематис, ипомея, астильба и многие другие. Также пеплом можно подкормить огурцы, помидоры, капусту, перец и тому подобное.

Чем полезен пепел для почвы

Пепел — это калийное удобрение. Калий нужен для транспортировки веществ в растении и формирования плодов.

— Растения наиболее нуждаются в нем весной и осенью. Кроме этого, пепел может улучшать физические свойства тяжелых глинистых почв, — добавляет эксперт.

Какой пепел можно использовать? По словам Колесника, в качестве удобрения можно использовать только пепел из природных материалов, например, дерева или соломы. Такой пепел можно взять из печей и костра.

Пепел как удобрение: как использовать

Удобрение в виде пепла отлично подходит для клубники и земляники. Подкармливать нужно сразу после цветения, на один кустик вносят 10-15 г пепла. Он защитит ягоды от вредителей и серой гнили.

Также пепел часто применяют при высаживании саженцев деревьев и кустов в грунт. Небольшое количество пепла вносят, чтобы растение быстрее адаптировалось к новым условиям.

Если говорить о семенах культур, то не стоит посыпать их пеплом. Дело в том, что пепел подсыпают под растения и кусты, чтобы он вступил в контакт с корнями. Тогда они вырастают сильными.

Довольно часто пепел используют для жидкой подкормки растений в саду и на огороде. Для этого берут 1 стакан пепла и разбавляют его на ведро воды (10 литров). Готовой смесью поливают растения только под корень.