Влітку багатьом людям оси завдають серйозних клопотів. Вони облаштовують гнізда під дахом будинку і в інших важкодоступних місцях. А от великі колонії становлять більшу небезпеку для людини. Позбутися від таких комах вкрай складно. Як вигнати осу з квартири, балкону та на природі – читайте в матеріалі.

Які запахи не люблять оси: перелік

Ос відлякують сильні й різкі запахи, серед яких найчастіше виділяють м’яту й полин. Деякі дачники вважають, що за допомогою цих рослин можна боротися з кліщами й комарами, але це не завжди ефективно. Якщо обкопати периметр заміського будинку полином, це може зменшити кількість комах, але небезпечні оси й голодні комарі будуть так само проникати в житло і шкодити людині. Відлякати ос можна за допомогою таких сильних хімічних запахів:

етилового спирту;

бензину;

гасу.

Як можна вигнати осу з кімнати: найкращі методи

Від ос можна зробити спеціальні приманки. Наприклад, покласти на блюдечко м’ясо або рибу, робочі особини візьмуть їжу і полетять годувати самку та личинок.

Якщо у приміщенні є гніздо, не потрібно відразу обробляти його отрутохімікатами. Варто вдягнути рукавички та маску, на гніздо потрібно надіти пакет, бажано дуже щільний, і затягнути його в місці кріплення.

Потім, прорізавши невелику щілину, всунути туди ковпачок спрею (який можна купити у спеціалізованих магазинах) і залити осине гніздо.

Для виготовлення пасток беруть багато солодкого (оскільки це обожнюють комахи). Наприклад, залити пластмасові пляшки наполовину компотом або сиропом, розведеним у воді. Забравшись всередину, оси не зможуть вилетіти з бутля і гинуть. Так знижують кількість членів осиних сімейств. Можна підмішати в десерт отруту. Тоді оси швидше загинуть.

Крім цього, можна розвісити стручки гіркого перцю на горищі, біля дверей. Саме вони відбивають бажання осам залітати в будинок. Вони починають шукати інші місця для створення гнізда.

Як вигнати осу з балкона: швидкі методи

На балконі часто заливають гнізда окропом, щоправда, є ризик обшпарити власне тіло. Те місце, де був прикріплений вулик, потрібно добре очистити, обробити розчином оцту, марганцівкою або перекисом водню. В іншому випадку запах, що залишився, приверне ос, і вони утворять тут нову колонію.

Осине гніздо під дахом, під карнизами вікон так само небезпечне, адже оси можуть або вже зробили ходи всередину будівлі. Потрібно оглянути поверхню, ходи комах являють собою отвори завширшки 4-6 мм.

Вночі ці ходи обробіть, застосувавши будь-який засіб від ос, після чого заштовхайте в них шматочки вати, змочені інсектицидами. Наприклад, Фуфанолом, Сипазом.

Як відігнати осу на природі

Для відлякування комах найчастіше купують спеціальні спреї, які продаються в аптеці. Також палять гуму на природі. А у дворі, в саду, на городі розкладають багаття з соснових дров.

Оси не переносять запаху сосни. Для людини це нейтральний аромат, можна спокійно продовжувати роботу на ділянці, поки багаття викурює шкідників з гнізда. Щоб відлякати ос від столу в альтанці, на терасі, пікніку, підпалюють гілочку ялини, сосни, полину. Якщо самостійне знищення ос неможливе, тоді вирішуйте проблему за допомогою відповідних служб.