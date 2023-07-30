Літом так хочеться прикрасити свій дім квітами, особливо коли вони ростуть майже на кожному кроці. Рука так і тягнеться за ромашками, волошками, іван-чаєм або милими дзвониками. Проте не всі вони безпечні, а деякі з них можуть нашкодити вам, вашим дітям або домашнім улюбленцям. Які польові квіти не можна приносити додому – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Які польові квіти не можна приносити додому

Наш експерт з рослин Ліліана Лавринець зазначає, що основна проблема, через яку не можна приносити польові квіти додому – алергія. У когось може бути індивідуальна непереносимість, а деякі рослини за своєю природою є алергенами. Основна небезпека криється в пилку, який виділяють різні польові квіти.

Тож якщо ви не пройшли алергодіагностику та не знаєте напевно, на яку рослину у вас влітку виникає нежить, головний біль, кашель, висипи на тілі, то краще відмовитися від польових квітів у своїй оселі.

Ще є такі рослини, до яких навіть доторкатись не можна, каже Лавринець. Про них і поговоримо далі.

Борщівник

Одна з таких рослин – борщівник. Він має форму парасольки з білих квіточок та може зацікавити своєю круглою голівкою. Але в рослині криється небезпека – при першому ж дотику вона обпікає поверхню шкіри. Через це до організму може потрапити інфекція.

– Від великих опіків борщівником можна померти, – додає експерт.

Були випадки дерматозів III ступеня, а через численні опіки шкіри – навіть летальні випадки у дітей молодшого віку. Особливо небезпечний сік борщівника – після потрапляння в очі він може спричинити сліпоту.

Аконіт (Борець)

Ця приваблива на вигляд темно-синя або фіолетова рослина має округле листя та росте кущами. Але попри красу цю польову квітку не можна приносити додому, адже вона містить отруйний алкалоїд – аконітин.

Після контакту зі шкірою ця речовина викликає свербіж, а якщо аконіт потрапить у рот – опіків і болю не уникнути. Після цього швидко погіршується стан – спочатку частішає, а потім уповільнюється дихання, може бути запаморочення, параліч м’язів, зниження температури та лихоманка, мимовільне сечовипускання. Для летального результату достатньо лише двох міліграмів аконітину.

Цю польову квітку часто можна побачити на берегах річок, гірських луках і навіть біля доріг. Крім того, нерідко ця рослина вирощується як декоративна на наших квітниках.

Берізка польова

Цю рослину можна часто зустріти і на полях, і на газонах міст України. Берізка польова має симпатичну голівку, схожу на перевернутий шкільний дзвоник. Квіти у неї білі, рожеві, або білі з рожевими смужками.

Рослина починає цвісти у червні та аж до осені викидає нові квіточки. Попри ніжність та зовнішню вразливість, цю польову квітку не можна приносити додому.

У рослині міститься смолиста речовина конвальвулін. Це сильна отрута, яка може викликати печіння в роті й носоглотці, біль у животі, діарею та зневоднення організму.

Горицвіт весняний (адоніс)

Усі частини рослини є отруйними, тож цю польову квітку не можна приносити додому.

Конвалія

Навіть вдихання чудового аромату цих квітів може викликати отруєння, а якщо велика кількість рослини потрапить у шлунок, то наслідків не уникнути. Може початися нудота, біль у роті та шлунку, судоми, розлад травлення, нерівномірне серцебиття.

Якщо така ситуація виникла і ваша дитина поласувала конвалією, то найкраще промити їй шлунок та дати активованого вугілля.

Наперстянка

Якщо у вашому домі є діти або тварини, які можуть з’їсти наперстянку, то не можна приносити додому цю польову квітку. Адже потрапляння її в шлунок здатне викликати серцевий напад, нудоту, діарею, зниження частоти пульсу, запаморочення, інколи судоми.

Річ у тім, що всі частини рослини містять складні глікозиди – сполуки, які мають сильну дію на серце.

Дурман звичайний

Якщо хочеться вплести у свій букет цю квітку, то можна отримати розширені зіниці, внутрішньоочний тиск, прискорене серцебиття, блювання, головний біль. Особливо отруйне насіння дурману.