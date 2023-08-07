Летом для многих людей осы доставляют серьезные проблемы. Они обустраивают гнезда под крышей дома и в других труднодоступных местах. А вот большие колонии представляют большую опасность для человека. Избавиться от таких насекомых очень сложно. Как выгнать осу из квартиры, балкона и на природе – читайте в материале.

Какие запахи не любят осы: список

Ос отпугивают сильные и резкие запахи, среди которых чаще всего выделяют мяту и полынь. Некоторые дачники считают, что с помощью этих растений можно сражаться с клещами и комарами, но это не всегда эффективно.

Если окопать периметр загородного дома полынью, это может уменьшить количество насекомых, но опасные осы и голодные комары будут все так же проникать в жилище и вредить человеку. Отпугнуть ос можно с помощью таких сильных химических запахов:

этилового спирта;

бензина;

керосина.

Как можно выгнать осу из комнаты: лучшие методы

От ос можно сделать специальные приманки. Например, положить на блюдечко мясо или рыбу, рабочие особи возьмут пищу и улетят кормить самку и личинок.

Если в помещении есть гнездо, не нужно сразу обрабатывать ядохимикатами. Надо надеть перчатки и маску, на гнездо нужно надеть пакет, желательно очень плотный и затянуть его в месте крепления. Затем, прорезав небольшую щель, всунуть туда колпачок спрея (который можно купить в специализированных магазинах) и залить осиное гнездо.

Для изготовления ловушек берут много сладкого (так, как это обожают насекомые). К примеру, залить пластмассовые бутылки наполовину компотом или сиропом, разведенным в воде.

Забравшись внутрь, осы не смогут вылететь из бутыли и погибают. Так снижают количество членов осиных семейств. Можно подмешать в десерт яд. Тогда осы скорее погибнут.

Кроме этого, можно развесить стручки горького перца на чердаке у двери. Именно они отбивают охоту осам залетать в дом. Они начинают искать другие места для создания гнезда.

Как выгнать осу с балкона: быстрые методы

На балконе часто заливают гнезда кипятком, правда, есть риск ошпарить собственное тело. То место, где был прикреплен улей, нужно хорошо очистить, обработать раствором уксуса, марганцовкой или перекисью водорода. В противном случае оставшийся запах привлечет ос, и они образуют здесь новую колонию.

Осиное гнездо под крышей, под карнизами окон так же опасно, ведь осы могут или уже проделали ходы внутрь здания. Необходимо осмотреть поверхность, ходы насекомых представляют собой отверстия в ширину 4-6 мм.

Ночью эти ходы обработайте, применив любое средство от ос, после чего, ходы затолкайте кусочки ваты, смоченные инсектицидами. К примеру, Фуфанолом, Сипазом.

Как отогнать осу на природе

Для отпугивания насекомых чаще всего покупают специальные спреи, продаваемые в аптеке. Также жгут резину на природе. А во дворе, в саду, на огороде раскладывают костры из сосновых дров. Осы не переносят запах сосны.

Для человека этот нейтральный аромат, можно спокойно продолжать работу на участке, пока костер выкуривает вредителей из гнезда. Чтобы отпугнуть ос от стола в беседке, на террасе, пикнике, поджигают веточку ели, сосны, полыни. Если самостоятельное уничтожение ос невозможно, то решайте проблему с помощью соответствующих служб.