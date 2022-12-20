Як вибрати теплі та зручні черевики

Взимку важливо, щоб ноги були захищеними, перебували в теплі та не втомлювались. На усі ці фактори впливає зимове взуття, яке має бути не лише зручним, а й стильним.

Як обрати ідеальні зимові черевики, читайте далі.

На що звертати увагу під час вибору жіночих зимових черевиків

Зазвичай, зими в Україні доволі холодні. Тому важливо придбати собі якісні зимові черевики. Це повинно бути надійне взуття, яке не лише матиме гарний вигляд, а й забезпечить ніжкам тепло та комфорт.

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Тому ми підготували для вас кілька корисних порад, які допоможуть обрати хороше зимове взуття!

По-перше, звертайте увагу на який температурний режим розраховане взуття. Найчастіше можна зустріти черевики, розраховані на температуру від +5°C до -40°C.

Проте найтепліше взуття – не завжди дуже добре. Справа у тому, що занадто велика теплоізоляція може викликати втому у ногах та відчуття холоду. Тому краще мати кілька пар зимового взуття та обов’язково враховувати клімат у своєму регіоні.

По-друге, важливо, щоб жіночі черевики для зими були водонепроникними. Гума, ПВХ та мембрана дозволяє зберегти ноги сухими під час дощу чи снігу.

Під час покупки обовʼязково перевіряйте шнурівку, застібки, шви та інші місця, крізь які вода може потрапити у чобіт.

По-третє, вибирайте зручну для себе висоту черевиків. Наприклад, вашим ногам може бути дуже зручно в коротких ботильйонах, однак коли йтиме сильний сніг чи температура опуститься нижче 0°C, вони не врятують від холоду. Тому на зиму варто обирати моделі з високими підошвами.

По-четверте, взуття має бути надійним. В магазині ретельно огляньте підошву черевиків, вона має бути стабільна.

Якщо купуєте чобітки на підборах, обирайте моделі з невисокими та широкими каблуками.

Найважливіше, аби вашим стопам було зручно та надійно у зимовому взутті, адже від цього залежить ваша безпека.

Які черевики придбати, щоб було тепло та зручно

Жіночі чоботи-снігоходи — один із найбільш вдалих варіантів зимового взуття. Вони чудово захищають від холоду та вологи, забезпечують свободу рухів, мають оригінальний вигляд.

Таке взуття підійде як для активного відпочинку, так і для повсякденного використання. Снігоходи можна одягати з джинсами, легінсами або спортивними штанами, а також з пуховиками та парками.

Чудовим варіантом для повсякденного носіння та міжміських подорожей є утеплені грубі черевики. Це зручне взуття з хорошою підтримкою, надійною фурнітурою та шнурками, а також із високою підошвою, яка не залишить холоду жодного шансу.

Це доволі універсальне взуття, яке, попри свою масивність, вдало поєднується не лише з джинсами, а й з легінсами та навіть сукнею. Останнє поєднання через свій контраст дає змогу по-особливому підкреслити жіночність.

Більш елегантним варіантом жіночого зимового взуття є ботильйони. Вони класичні, стильні та універсальні, їх можна одягати з джинсами та сукнями, насолоджуючись комфортом протягом усього дня. Шкіряні ботильйони довговічні, зручні та дуже елегантні.

Синтетичні моделі також доволі популярні та мають стильний вигляд. Втім, ботильйони важко назвати найтеплішим зимовим взуттям. Набагато краще із завданням зі збереження тепла впораються високі жіночі чоботи.

Загалом вони схожі на ботильйони, але закривають ноги до колін. Такі чоботи варто одягати з сукнями та спідницями, або з обтислими джинсами.

Ще можна обрати — чоботи вище колін. Якщо ви бажаєте створювати незабутні образи та насолоджуватись увагою інших, цей варіант точно для вас!

Ще одним прекрасним варіантом зимового взуття для жінок є чоботи Челсі. Виготовлені зі шкіри або замші, вони мають дуже стильний та елегантний вигляд. Підбори зазвичай середні або низькі, також існують моделі з масивними підошвами.

Насамкінець варто згадати про спортивний стиль та один із його головних атрибутів — кросівки. Це один із найзручніших видів жіночого взуття, який з настанням зими не стає менш популярним.

Зимові кросівки такі ж зручні та універсальні, як осінні та літні моделі. Важливо, щоб такі кросівки були водонепроникними, достатньо високими та не ковзали.

Не знаєте, де краще купувати зимове взуття? Онлайн-магазин answear.ua підготував для вас найкращі моделі взуття із кожної згаданої категорії, тож вам залишається лише вибрати ту, яка подобається найбільше.

Бажаємо вам вдалих покупок та казкової зими!