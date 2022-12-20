Как выбрать теплые и удобные ботинки?

Зимой важно, чтобы ноги были защищенны, находились в тепле и не уставали. На все эти факторы влияет зимняя обувь, которая должна быть не только удобная, но и стильная.

Как выбрать идеальные зимние ботинки, читайте далее.

На что обращать внимание при выборе женских зимних ботинок

Обычно зимы в Украине довольно холодные. Поэтому важно приобрести себе качественные зимние ботинки. Это должна быть надежная обувь, которая не только будет хорошо выглядеть, но и обеспечит ножкам тепло и комфорт.

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Поэтому мы подготовили для вас несколько полезных советов, которые помогут выбрать хорошую зимнюю обувь!

Во-первых, обращайте внимание на какой температурный режим рассчитана обувь. Чаще всего можно встретить ботинки рассчитаны на температуру от +5°C до -40°C.

Однако очень теплая обувь — не всегда хорошо. Дело в том, что слишком большая теплоизоляция может вызвать усталость в ногах и ощущение холода. Поэтому лучше иметь несколько пар зимней обуви и обязательно учитывать климат в своем регионе.

Во-вторых, важно, чтобы женские ботинки для зимы были водонепроницаемыми. Резина, ПВХ и мембрана позволяют сохранить ноги сухими во время дождя или снега.

Во время покупки обязательно проверяйте шнуровку, застежки, швы и другие места, сквозь которые вода может попасть в сапог.

В-третьих, выбирайте удобную для себя высоту ботинок. Например, вашим ногам может быть очень удобно в коротких ботильонах, однако когда будет идти сильный снег или температура опустится ниже 0°C, они не спасут от холода. Поэтому на зиму стоит выбирать модели с высокими подошвами.

В-четвертых, обувь должна быть надежной. В магазине тщательно осмотрите подошву ботинок, она должна быть стабильна.

Если покупаете сапожки на каблуке, выбирайте модели с невысокими и широкими каблуками.

Самое важное, чтобы вашим стопам было удобно и надежно в зимней обуви, ведь от этого зависит ваша безопасность.

Какие ботинки приобрести, чтобы было тепло и удобно

Женские сапоги-снегоходы — один из самых удачных вариантов зимней обуви. Они прекрасно защищают от холода и влаги, обеспечивают свободу движений, имеют оригинальный вид.

Такая обувь подойдет как для активного отдыха, так и для повседневного использования. Снегоходы можно одевать с джинсами, леггинсами или спортивными штанами, а также с пуховиками и парками.

Отличным вариантом для повседневной носки и междугородних путешествий являются утепленные грубые ботинки. Это удобная обувь с хорошей поддержкой, надежной фурнитурой и шнурками, а также с высокой подошвой, которая не оставит холоду ни единого шанса.

Это довольно универсальная обувь, которая, несмотря на свою массивность, удачно сочетается не только с джинсами, но и с леггинсами и даже платьем.

Более элегантным вариантом женской зимней обуви являются ботильоны. Они классические, стильные и универсальные, их можно надевать с джинсами и платьями, наслаждаясь комфортом в течение всего дня. Кожаные ботильоны долговечны, удобны и очень элегантны.

Синтетические модели также довольно популярны и имеют стильный вид. Впрочем, ботильоны трудно назвать самой теплой зимней обувью. Гораздо лучше с задачей по сохранению тепла справятся высокие женские сапоги.

В общем они похожи на ботильоны, но закрывают ноги до колен. Такие сапоги стоит одевать с платьями и юбками, или с узкими джинсами.

Еще можно выбрать сапоги выше колен. Если вы хотите создавать незабываемые образы и наслаждаться вниманием от других, этот вариант точно для вас!

Еще одним прекрасным вариантом зимней обуви для женщин сапоги Челси. Изготовлены из кожи или замши, они имеют очень стильный и элегантный вид. Каблуки обычно средние или низкие, также существуют модели с массивными подошвами.

Напоследок стоит упомянуть о спортивном стиле и один из его главных атрибутов — кроссовки. Это один из самых удобных видов женской обуви, который с наступлением зимы не становится менее популярным.

Зимние кроссовки такие же удобные и универсальные, как осенние и летние модели. Важно, чтобы такие кроссовки были водонепроницаемыми, достаточно высокими и не скользили.

Не знаете, где лучше покупать зимнюю обувь? Онлайн-магазин answear.ua подготовил для вас лучшие модели обуви из каждой упомянутой категории, поэтому вам остается лишь выбрать ту, которая нравится больше всего.

Желаем вам удачных покупок и сказочной зимы!