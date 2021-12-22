Як вибрати розмір каблучки

Вибір правильного розміру кільця — питання чи не більш серйозне і хвилююче, ніж відповідь дівчини на пропозицію руки та серця!

Чи можна визначити необхідні цифри на око або за допомогою нитки, якщо ви хочете зробити дівчині подарунок, пропозицію чи вже готові вибирати обручки?

Що таке розмір обручки?

Так називають внутрішній діаметр прикраси у міліметрах. Чому внутрішній? Обручки (або будь-які інші кільця) можуть бути виконані в різному дизайні: від тоненького обідка до широкої та масивної шайби.

Тому розміром називають винятково простір усередині виробу.

В ідеалі розмір пальця визначають спеціальним пальцеміром – це своєрідна лінійка з дірочками, що відповідають певному розміру. Таке пристосування найчастіше є в ювелірних майстернях чи магазинах. Це один із найточніших способів.

Як перевірити теорію? Візьміть будь-яке кільце, прикладіть до нього лінійку і врахуйте тільки довжину відрізка всередині кола.

Найчастіше у жінок розміри починаються від 15-го, у чоловіків – від 18-го. Але це лише інтуїтивні дані, а не дослідження, тому купити перші прикраси, що попалися під руку в магазині буде помилкою.

Способи, як дізнатися розмір каблучки

Скажімо, що ідеального способу дізнатися розмір пальця не існує. І через неточність методів і через те, що людське тіло — дуже індивідуальний момент при виборі.

Протягом усього дня воно може мінімально змінювати вагу та параметри. Уявіть, навіть безіменні пальці на лівій та правій руці відрізняються за розміром.

Багато популярних способів дізнатися розмір кільця з інтернету не враховують, що перетин (розріз) кільця, товщина обідка, ширина можуть бути різними. Тому рекомендуємо враховувати це самим покупцям і покладатися на особливості прикрас, які вже є у вас.

Перший спосіб: роздрукувати спеціальну лінійку з розмірами кілець із сайту продавця та самостійно виміряти обхват пальця. Нюанс у тому, що щільність паперу та металу відрізняється. Тому враховуйте це.

Другий спосіб: якщо на безіменному пальці ви вже носите якусь прикрасу, виміряйте її внутрішній діаметр. Водночас дизайн та параметри прикраси повинні бути наближеними до того кільця, яке хочете купити.

Третій спосіб: один з найпопулярніших методів – обмотати навколо безіменного пальця нитку, а потім прикласти відрізок до лінійки, щоб дізнатися його обхват = діаметр, розмір, розділивши цифру на 3,14 (число Пі).

Це хороший варіант, але має свій недолік. Нитка — тонка, а прикраси можуть бути різними за товщиною та шириною. Тому цей метод підійде при виборі тонких виробів.

Увага! Щоб отримати точніші дані, радимо брати шнурочок або шпагат, які більш-менш схожі за товщиною з потрібним кільцем. Іноді з цією метою використовують і паперову стрічку.

Четвертий спосіб пропонує дізнатись розмір прикраси за розміром одягу. Але такий метод не піддається жодній критиці та випробуванням. Він дає лише приблизне значення, яке може відрізнятись на 1—2 розміри від потрібного!

Як вибрати широке кільце за розміром

Є нюанс. Чим каблучка ширша, тим щільніше сидить на пальці. Тому розмір потрібно брати із невеликим запасом. Пояснимо докладніше:

тонкі кільця до 5 мм можна купити розмір у розмір, відповідно до охвату пальця;

у випадку з кільцями до 0,8 мм краще приплюсувати 0,3 до потрібного розміру;

широкі обручки від 1 см рекомендуємо купувати на пів розміру більше.

При виборі розміру каблучки враховуйте особливість будови фаланги. Наприклад, пальці можуть бути тонкими, але у деяких людей кісточка, суглоб ширший. У такому разі прикраса має проходити через неї щільно, але так, щоб потім кільце можна було зняти.

Нічого страшного, якщо біля основи пальця воно трохи гулятиме.

Коли не варто вибирати кільце:

Рано вранці, коли пальці набрякли. Потрібно бути уважним у виборі прикраси для вагітних із тієї ж причини. Не потрібно міряти кільце відразу після перепаду температур: із морозу в тепло та навпаки. Після занять спортом, басейну. Після тривалого перельоту чи дороги.

Що радять експерти Zlato? Приміряйте не одну прикрасу, а різні розміри та навіть моделі, щоб зрозуміти, який варіант найкомфортніший саме вам.

Порадьтеся з консультантами й дізнавайтеся, чи можливий обім прикраси, якщо розмір каблучки вам не підійшов. Бажаємо вам лише вдалих та вигідних покупок!